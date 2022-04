Juventus-Bologna 1-1, le pagelle dei bianconeri: Vlahovic salva Allegri

La Juventus acciuffa il pareggio nei minuti di recupero grazie ad una rete del solito Dusan Vlahovic dopo una bella giocata di Alvaro Morata.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 6: mai chiamato in causa, sul gol di Arnautovic prova a fare il possibile ma la situazione era irrecuperabile.

Pellegrini 5,5: si vede poco e non si affaccia mai negli ultimi metri avversari. Una prestazione un po’ troppo anonima.

Chiellini 5,5: ha responsabilità sul gol felsineo e comunque anche nel resto della partita non sembra mai in giornata. (Alex Sandro 6)

de Ligt 5,5: va vicino al gol di nuovo ma la sua partita in fase difensiva ricalca quella del suo compagno di reparto. (Bonucci 6)

De Sciglio 5,5: come l’altro terzino non fa mai la differenza, un po’ meglio quando viene spostato sulla fascia sinistra.(Kean s.v.)

Rabiot 5: col risultato ancora sullo 0-0 fallisce un gol clamoroso e poco dopo il Bologna passa in vantaggio, la responsabilità dell’errore è troppo grande.

Danilo 6,5: come al solito uno dei migliori in campo per i suoi, sfiora il gol con un bel colpo di testa che si stampa sulla parte interna del palo.

Morata 6,5: causa l’espulsione di Soumaoro e poi da una sua bellissima giocata arriva il gol del pareggio di Vlahovic.

Dybala 5: ennesima partita anonima da parte del numero 10 bianconero agli sgoccioli della sua esperienza a Torino. (Bernardeschi 6,5)

Cuadrado 6: è uno dei pochi a provarci ma questa volta non riesce a creare troppi grattacapi alla retroguardia rossoblu grazie anche ad una grande prestazione di Dijks.

Vlahovic 7: la sua partita sarebbe stata insufficiente data la totale assenza nel corso della partita ma come solo i grandi campioni sanno fare anche questa sera trova il gol che salva in parte la serata juventina.