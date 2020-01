Inter-Cagliari 1-1, le pagelle dei nerazzurri: Lautaro croce e delizia

Altro pari per l’Inter di Antonio Conte che sembra aver perso la retta via; a San Siro contro il Cagliari finisce 1-1.

Handanovic 6,5: il gol arriva su deviazione e il capitano non può proprio nulla per il resto è la solita partita del portiere fatta di buonissime parate.

Skriniar sv: esce per infortunio. (17’ Godin 6: sufficiente l’uruguaiano che entra per l’Infortunato Skriniar e gioca con attenzione. )

De Vrij 6,5: sempre presente, sempre attento e mai fuori posto la sua è la solita prestazione.

Bastoni 6: sfortunatissimo sul gol dell’ex Nainngolan che fa terminare la palla sul tallone del difensore che si ritrova così a mandarla in porta. Per il resto il giovane italiano è ormai una scelta sicura per Conte e non delude.

Young 6,5; entra e offre l’assist per il gol, nonostante sia fresco di arrivo l’esterno è ben presente e propositivo, tanta corsa e attenzione ai dettagli.

Barella 6: altalenante il centrocampista che forse non è al meglio. L’ex alterna grande giocate ad interventi evitabili, è il simbolo di un Inter che non sta funzionando.

B. Valero 6,5: a centrocampo ci prova fino all’ultimo, anche in cui che gli riesce meno. Lo spagnolo è sempre pronto quando chiamato in causa e anche oggi lo dimostra.

Sensi 6: non è ancora al meglio e si vede, peccato per la poca lucidità sotto porta che avrebbe aiutato tanto. (82’ Sanchez sv)

Biraghi 6: meglio di Lecce ma comunque non va oltre la sufficienza, propositivo ma non sempre perfetto. (85’ Di Marco sv)

Lukaku 6,5: gli manca solo il gol perché tutto il resto gli riesce come sempre, la fortuna non è dalla sua ma l’impegno non manca.

Lautaro 5,5: croce e delizia, come la sua squadra. Dalla rete al rosso, tutto in 90’.

Conte 5,5: c’è qualcosa che si è rotto e non c’è tempo da perdere, bisogna al più presto ritrovare la strada o si rischia di buttare all’aria quanto fatto fino ad ora, di nuovo.