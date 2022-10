Juventus-Bologna 3-0, le pagelle bianconere: Allegri torna a sorridere

La Juventus travolge il Bologna 3-0 grazie alle reti di Filip Kostic, Dusan Vlahovic e Arek Milik. Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 6: un po’ impreciso ad inizio partita ma la sua è una serata tranquilla.

Danilo 6: pochi rischi corsi in fase di non possesso, non benissimo invece quando è la Juve a proporre gioco anche se nella ripresa migliora.

Bonucci 6: serata molto tranquilla per lui, che comunque dà il solito contributo in fase di costruzione.

Bremer 6: svolge un buon lavoro in coppia con Bonucci nell’intero arco del match, sempre attento su Arnautovic.

Alex Sandro 6.5: finalmente una buona prestazione da parte del terzino brasiliano. Discreto in fase di costruzione ed ottimo in aiuto ai difensori centrali in fase di non possesso.

McKennie 6.5: molto positivo tra le linee e sempre presente negli ultimi 20 metri. Cerca la porta senza successo ma trova un bell’assist per Vlahovic. (Cuadrado 5.5)

Locatelli 6: partita sufficiente dove però fa poco più del compitino. (Miretti sv)

Rabiot 6.5: questa sera il migliore dei centrocampisti. Ottimo in fase di recupero palla e molto concreto anche in fase di possesso nonostante un paio di dormite con il pallone tra i piedi. (De Sciglio sv)

Kostic 7: tornato tirato a lucido dalla sosta per le nazionali, dopo gli assist delle scorse partite trova finalmente anche il primo gol con la maglia della Juventus. (Paredes 6)

Vlahovic 7.5: ottimo dialogo con i compagni e tante giocate intelligenti, trova meritatamente il gol su azione che mancava da molto tempo.

Milik 7.5: come sempre lotta su ogni pallone sin dalle primissime battute di gioco. Nella ripresa condisce la sua prestazione con una scassata di mancino con cui chiude il match. (Kean sv)