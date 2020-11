Juventus-Cagliari 2-0, le pagelle dei bianconeri: doppio CR7

La Juventus travolge il Cagliari grazie ad una doppietta del solito Cristiano Ronaldo.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Buffon 6: pochi pericoli questa sera per il portierone bianconero.

Cuadrado 6,5: partita di sostanza per l’esterno colombiano che questa sera scende in campo con la fascia da Capitano della Juventus al braccio.

Demiral 6,5: solita prova fisica da parte del difensore turco che trasmette sicurezza al reparto.

De Ligt 7: insieme a Ronaldo è in assoluto il migliore in campo. Rientro da vero leader e prova perfetta. La Juventus ha ritrovato un suo perno.

Danilo 6,5: continua il momento magico per l’ex Manchester City, sempre tra i migliori. (Alex Sandro SV)

Kulusevski 6: prova qualche conclusione ma da lui ci si aspetta decisamente qualcosa di più. (85′ Chiesa SV)

Arthur 6,5: il regista ex Barcellona sta trovando sempre più sicurezza e stasera non sbaglia nemmeno un pallone. (Bentancur SV)

Rabiot 7: ha un calo fisiologico nella ripresa ma la sua prestazione è da giocatore di caratura internazionale.(Dybala 6.5)

Bernardeschi 6.5: sfortunato nel non trovare la rete (un goal gli viene annullato per un fuorigioco millimetrico del solito Morata) ma dopo le buone partite in Nazionale finalmente fa vedere qualcosa di incoraggiante anche in bianconero.

Morata 6.5: attualmente si sta mostrando come la spalla ideale per Ronaldo ed anche questa sera questo ruolo gli riesce perfettamente. (McKennie 6,5)

Ronaldo 7,5: niente da dire, CR7 è l’uomo che toglie sempre le castagne dal fuoco alla Juventus. Giocatore di livello eccezionale nonostante il tempo che passa inesorabilmente.