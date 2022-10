Juventus-Empoli 4-0, le pagelle dei bianconeri: Locatelli e Rabiot i migliori

Una Juventus in grande spolvero domina l’Empoli. I migliori di questa positiva gara Locatelli e Rabiot. Sottotono Bonucci. In gol Kean, McKennie e Rabiot (2).

Questi i voti dei bianconeri:

Szczesny 6,5: due buone parate e una buona uscita volante nel primo tempo;

Rugani 6: attento e diligente, anche se non eccessivamente impegnato dagli attaccanti avversari. Dal 79’ Alex Sandro s.v.;

Bonucci 5,5: impreciso nei passaggi, spesso in ritardo sulle marcature preventive;

Danilo 6,5: la solita partita di personalità ed esperienza. Suo l’assist per il quarto gol;

Cuadrado 6: primo tempo deludente. La sufficienza però è meritatamente conquistata nella ripresa;

McKennie 6,5: trova il gol, la sua prestazione è più propositiva rispetto alle ultime uscite. Dal 65’ Paredes 6: entra col piglio giusto in partita, va a pressare al centrocampo ed è ordinato nel disimpegno;

Locatelli 7: il migliore del centrocampo della Juventus sia nella fase difensiva che nella fase di impostazione. È il vero regista dei bianconeri;

Rabiot 7: il solito grande lavoro quantitativo e di rottura a centrocampo. Autore di una doppietta sul finire della gara;

Kostic 6,5: suo l’assist per il primo gol della Juventus. Per tutta la partita ha fornito assist molto pericolosi. Dall’82’ Iling-Junior 6: anche se gioca poco è autore di due belle azioni sulla fascia sinistra e offre a Miretti l’occasione per fare gol;

Vlahovic 6: il suo è un lavoro sporco, ma utile. Non va mai al tiro anche se non viene servito a dovere. Dal 65’ Milik 6,5: entra bene e va vicino al gol con un tiro di sinistro che gli viene rimpallato in extremis;

Kean 6,5: dopo le ultime deludenti prove, ha il pregio di sbloccare la gara e comunque continua su uno standard sempre pericoloso creando difficoltà ala difesa avversaria. Dal 79’ Miretti 6,5: si cala positivamente nella gara e va vicino al gol in un paio di occasione.