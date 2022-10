Lecce-Fiorentina 1-1 , le pagelle dei giallorossi: Falcone e Gonzalez i migliori

Dopo un primo tempo degno di nota, il gol del pareggio di Kouamè, spegne il Lecce di Baroni. Tra i giallorossi Gonzalez e Falcone i migliori. Sottotono Gallo e Strefezza.

Di seguito i voti dei giallorossi:

Falcone 6,5: con degli interventi decisivi salva il risultato. Meriterebbe un voto più alto se non fosse per la brutta uscita a vuoto sul gol poi annullato per fuorigioco.

Baschirotto 6: torna nel suo ruolo originario e appare inizialmente a suo agio. Molto bene nel primo tempo quando ferma spesso le incursioni di Kouamè. Cala , insieme a tutti i compagni, nel secondo tempo. Poteva fare forse qualcosa di più sul gol subito;

Pongracic 6,5: conferma il suo momento positivo, amministra con sicurezza e dà solidità a tutto il reparto;

Umtiti 6: gioca d’esperienza, ma non appare ancora nella sua forma ottimale. Dall’89’ Gendrey s.v.;

Gallo 5,5: dalle sue parti non riesce quasi mai a svilupparsi quasi mai la manovra del Lecce, spesso sotto pressione dalla velocità degli avversari. Perde alcuni contrasti. Sul finire si fa espellere per doppia ammonizione;

Blin 6: nei momenti migliori del Lecce tiene bene la posizione ed è molto utile nel bloccare le iniziative degli avversari. Nella ripresa si adatta al grigiore generale del gioco del Lecce;

Askildsen 6: dopo un primo tempo giocato con applicazione ed attenzione, nel secondo tempo viene sovrastato dal centrocampo avversario. Dal 68’ Bistrovic 5,5: entra nel momento migliore della Fiorentina, ma il suo apporto è molto limitato;

Gonzalez 6,5: tiene bene la zona, il suo contributo è più efficace in fase difensiva che offensiva. Suo l’assist per il gol. Dall’89’ Oudin s.v.;

Strefezza 6: molto meno incisivo delle ultime uscite. Si trova in diverse occasioni in area avversaria, ma sia i suoi passaggi che i suoi inserimenti non sono precisi. Dall’89’ Helgason s.v.;

Banda 5,5: fumoso e impreciso nell’assistere i compagni. Dal 73’ Di Francesco 5: si nota solo per un calcio di punizione sparata sugli spalti;

Ceesay 6: si fa vedere tanto in area; spreca malamente un paio di occasioni da gol. Riesce ad intercettare il passaggio di Gonzalez e mette in rete il gol del momentaneo vantaggio.