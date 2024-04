Juventus-Fiorentina 1-0, le pagelle dei bianconeri: nel segno di Gatti

La Juventus vince contro la Fiorentina grazie alla rete di Federico Gatti.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 7: decide la partita con una parata monumentale sulla conclusione diretta all’incrocio di Nico Gonzalez.

Gatti 7: decide la partita con una zampata dopo la traversa colpita da Bremer.

Bremer 6,5: impressionante la sua dominanza sui colpi di testa in situazione di corner.

Danilo 6: partita ordinata in cui non si concede sbavature.

Cambiaso 6: bene nel primo tempo in cui spesso si è trovato a fare la mezz’ala, nella ripresa soffre l’ingresso di Sottil. (Alcaraz 6)

McKennie 6,5: prima trova un gol che viene annullato per fuorigioco, poi l’assist per Vlahovic che viene annullato per fuorigioco. È in un ottimo periodo di forma.

Locatelli 5,5: si limita a giocare in maniera piuttosto semplice e da un giocatore come lui di certo ci si aspetta molto di più.

Rabiot 6: si vede meno del solito ma fa valere la sua presenza fisica in mezzo al campo.

Kostic 6: in ripresa rispetto alle sue ultime uscite ma ancora lontano parente del buon giocatore visto lo scorso anno. (Iling-Junior 6)

Vlahovic 6: ha tantissima voglia di trovare il gol dell’ex, ne segna due ma vengono entrambi annullati per fuorigioco. (Kean sv)

Chiesa 5,5: non si vede mai, serata da ex non tanto incisiva. (Yildiz 6)