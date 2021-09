Juventus-Sampdoria 3-2, le pagelle dei bianconeri: preoccupazione per Dybala e Morata

La Juventus batte la Sampdoria 3-2 e trova la seconda vittoria consecutiva grazie alle reti di Paulo Dybala, Leonardo Bonucci e Manuel Locatelli.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Perin 6,5: buona parata prima del gol di Yoshida, buona prestazione la sua.

Alex Sandro 6: partita così così, non crea praticamente mai nulla ma non fa errori in fase difensiva.

de Ligt 6,5: partita di grandissima personalità quella del talento olandese che giganteggia in difesa.

Bonucci 7: nel momento del bisogno si prende la squadra sulle spalle e realizza freddamente un calcio di rigore importantissimo.

Cuadrado 5: quest’oggi ha messo in campo una delle sue peggiori prestazioni in bianconero, il secondo gol blucerchiato parte da una sua palla persa senza senso.

Bernardeschi 5: parte bene ma poi col passare dei minuti la sua prestazione cala vertiginosamente e risulta pessima. (Ramsey 5,5)

Locatelli 7: è ossigeno per il centrocampo bianconero, la sua presenza quest’anno sta diventando sempre più importante e trova anche il primo gol con la maglia della Juventus.

Bentancur 6: giornata fatta di alti e bassi ma alla fine risulta sufficiente, va anche vicino al gol pochi minuti prima di uscire dal campo. (McKennie s.v.)

Chiesa 6,5: un po’ più in ombra rispetto al solito ma alla fine risulta decisivo in 2 gol su 3. Sta diventando il vero leader della Juventus. (Chiellini 6)

Dybala 7: i suoi primi 20 minuti sono una delizia per gli occhi, trova anche un bellissimo gol ma la sfortuna non lo abbandona mai e subisce l’ennesimo infortunio muscolare. (Kulusevski 6)

Morata 5,5: in ombra per tutta la partita, ha una sola vera occasione da gol e non riesce a realizzarla. Anche lui è costretto a lasciare il campo per un problema muscolare. (Kean s.v.)