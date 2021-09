Lazio-Roma 3-2, le pagelle dei biancocelesti: Reina e Felipe Anderson i migliori

La Lazio si aggiudica il derby con una grande prestazione. Felipe Anderson e Reina i migliori. Molto bene anche al difesa. Immobile non segna, ma è autore generoso di due assist vincenti. Gol per Milinkovic, Felipe Anderson e Pedro.

Questi i voti dei laziali:

Reina 6,5: grande serata per il portiere biancoceleste. Splendide le parate su Veretout e Zaniolo. Nulla può sui gol;

Marusic 6: diligente e duro, ha coperto bene la sua zona neutralizzando le incursioni di El-Sharaawy;

Luiz Felipe 6: anche se con interventi decisi a volte ripresi dall’arbitro, chiude insieme ad acerbi nella morsa Abraham limitandone la pericolosità;

Acerbi 6,5: molto attento nelle chiusure, uno dei punti di forza della retroguardia della Lazio;

Hysaj 6: in un’occasione salta scegliendo male il tempo su Zaniolo, buon per lui che lo stesso colpisca il palo. Per il resto null’altro gli si può rimproverare. Prestazione sufficiente;

Milinkovic-Savic 6,5: specialmente nella prima parte di gara fa sfoggio della sua classe soprattutto nell’azione del gol quando inserendosi prepotentemente nell’area avversaria detta il passaggio a Felipe Anderson sbloccando il match con un gran colpo di testa che batte Rui Patricio;

Lucas Leiva 6: il solito mastino del centrocampo. Con le buone e con le cattive crea un’insormontabile barriera. Dal 61’ Cataldi 6,5: svolge il suo ruolo con grande diligenza. Prestazione senza sbavature;

Luis Alberto 6,5: ricama come suo solito quasi tutte le trame offensive della Lazio. Dal 67’ Akpa Akpro 5,5: entra in un momento delicato per dare più copertura al centrocampo della Lazio, ma è protagonista sfortunato in occasione del generoso rigore concesso alla Roma e del gol sprecato sul finire;

Felipe Anderson 7: il migliore della Lazio. Si fa subito notare dopo pochi minuti dal fischio di inizio per il perfetto cross-assist per il gol di Milinkovic. Nel prosieguo delizia la platea con numeri di alta classe e segna il gol della sicurezza;

Immobile 6,5: si muove su tutto il fronte d’attacco della Lazio anche se è un po’ impreciso e sfortunato nelle conclusioni. Si rifà con gli assist offerti a Pedro in occasione del raddoppio e a F. Anderson per il gol che chiude la partita. Unica nota negativa nel primo tempo: sul calcio d’angolo che ha portato al gol della Roma non copre bene il primo palo. Dal 90’ Muriqi s.v.;

Pedro 6,5: per lui gran gol da ex. Per tutto il match si propone soprattutto nelle ripartenze della Lazio creando molti pericoli alla retroguardia della Roma.