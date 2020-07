Juventus-Torino 4-1, le pagelle dei bianconeri: il poker è servito

La Juventus travolge 4-1 nel derby della Mole un buon Torino, a segno Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Cristiano Ronaldo ed un autorete di Djidji.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Buffon 6,5: oggi è il suo giorno speciale, stacca Paolo Maldini nella classifica delle presenze all-time in Serie A.

Danilo 6,5: finalmente una prova convincente da parte del terzino brasiliano che va vicino al goal in un paio di occasioni.

Bonucci 6: la sua partita si limita al compitino poiché non viene molto impegnato dai suoi diretti avversari.

de Ligt 6,5: continua la striscia di prestazioni convincenti del centrale olandese, causa il rigore che riapre momentaneamente la partita e riceve l’ammonizione che gli farà saltare la partita con il Milan.

Cuadrado 7: grandissima partita per l’ex Chelsea che prima dà a Dybala il pallone dell’1-0 e poi realizza un bellissimo goal. La Juventus ha trovato strada facendo un grandissimo terzino.

Rabiot 6,5: finalmente si stanno iniziando a vedere buone cose da parte del centrocampista ex PSG che oggi è protagonista di belle giocate, perde ancora qualche pallone velenoso ma ha alzato decisamente l’asticella.

Pjanic 6: non sbaglia nulla ma non fa nemmeno nulla di straordinario, la sua partita termina dopo nemmeno 50 minuti. (Matuidi 6,5)

Bentancur 7: l’uruguaiano ormai si è preso le redini del centrocampo della Juventus, recupera un’infinità di palloni ed è sempre il primo ad alzare il pressing sugli avversari.

Ronaldo 7: buona prestazione da parte di CR7 che finalmente è riuscito a trovare anche il suo primo goal su punizione con la maglia della Juventus.

Dybala 7: ormai non ci sono più aggettivi per il numero 10 bianconero che anche oggi trova il goal dopo un bello slalom, inoltre gioca una buonissima partita per i compagni. (Higuain 6)

Bernardeschi 5,5: un’involuzione rispetto alle sue ultime uscite, è decisamente il meno brillante dei suoi ed in giornate come questa lo si nota. (Douglas Costa 6,5)