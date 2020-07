Lecce-Brescia 3-1, le pagelle giallorosse: doppietta Lapadula, bene Tachtsidis e Barak

Il Lecce di Liverani conquista tre importantissimi punti per sperare ancora nella salvezza. Decisivo Lapadula che firma la doppietta, bene anche al centrocampo Tachtsidis e Barak.

Di seguito i voti dei giallorossi:

Gabriel 6: nel primo tempo si fa notare principalmente per un grande intervento su conclusione di Zmrhal, per il resto ordinaria amministrazione. Nella ripresa nulla può sul gol beffato da una serie di rimpalli che rendono facile il lavoro a Dessena. Rischia un clamoroso autogol facendosi sfuggire un pallone già bloccato in uscita;

Rispoli 6: impreciso su qualche passaggio ma si impegna, corre tanto e contiene tutto sommato bene le incursioni degli ospiti;

Lucioni 6: nel non facile compito di contenere Torregrossa se lo lascia sfuggire qualche volta di troppo ma, nel complesso, gestisce e guida comunque con esperienza la retroguardia leccese;

Paz 6: alti e bassi. In ritardo su qualche chiusura appare meno lucido delle ultime gare inizialmente, poi cresce col passare dei minuti ma la sua prestazione non va oltre la sufficienza;

Donati 6,5: dopo qualche errore in fase di disimpegno nei primi minuti, migliora e combatte su ogni pallone contribuendo a infastidire i tentativi di conclusione del Brescia;

Barak 6,5: da subito aggressivo e propositivo, alza il pressing di tutta la squadra e risulta decisivo nel ruolo di raccordo tra centrocampo e attacco giallorosso. Suo il merito di aver fatto partire l’azione per il secondo gol giallorosso;

Tachtsidis 6,5: una delle sue migliori partite. Appare da subito in partita, gestisce con responsabilità il centrocampo e cura, quando è chiamato a farlo, anche la fase difensiva. Cala un po’ nel secondo tempo;

Mancosu 6: fallisce la prima pericolosissima occasione del Lecce al 12’, ma nel complesso entra in quasi tutte le azioni più pericolose del Lecce;

Saponara 6,5: la sua esperienza e la sua tecnica fanno girare il gioco del Lecce a centrocampo. Si riscatta da qualche imprecisione di troppo in fase di disimpegno segnando il terzo e ultimo gol della serata del Lecce;

Falco 6,5: meglio delle ultime prestazioni, si propone spesso e le sue giocate sono importanti per manovra del Lecce. Sua la precisa punizione che pesca Lapadula in area per il primo gol. Cala alla distanza complici le sue non ottimali condizioni fisiche. Dal 58’ Mayer 5,5: poteva fare di più ma si limita al minimo indispensabile e rimedia un cartellino giallo;

Lapadula 6,5: dinamico e decisivo, inizia con grinta e personalità facendosi vedere spesso in area. Sblocca il risultato al 22’ mettendo in rete una precisa punizione di Falco e raddoppia al 33’ dopo una rocambolesca azione in area. Dal 46’ Shakhov 6,5: scatenato, entra bene in partita, recupera palloni importanti.