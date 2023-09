Lecce-Lazio 2-1, le pagelle biancocelesti: Immobile non basta

Dopo un primo tempo piuttosto equilibrato, la Lazio di Sarri passa in vantaggio con Immobile. I biancocelesti gestiscono il vantaggio fino agli ultimi dieci minuti di gara quando il Lecce ribalta il risultato coi gol di Alqmvist e di Di Francesco. Tra gli ospiti Luis Alberto e Immobile i migliori. Bene anche Felipe Anderson. Sottotono Cataldi e Kamada.

Provedel 6: non è mai seriamente messo in difficoltà dal gioco dei leccesi per gran parte della gara. Quando è chiamato in causa nelle poche occasioni si fa trovare pronto nel primo tempo. Sui due gol non può nulla;

Lazzari 6: con velocità ed esperienza tiene a bada le incursioni di Banda. Nel primo tempo spinge poco sulla sua fascia ma appare atleticamente tra i più in forma della Lazio. Dal 72’ Pellegrini s.v.;

Patric 6: attento, non si fa praticamente mai sorprendere dai leccesi nel primo tempo. Cala alla distanza. Insieme a tutta la difesa si lascia sorprendere sul finale di gara dall’assalto dei padroni di casa;

Romagnoli 6: anche lui molto attento nel neutralizzare le poche difficoltà date dall’attacco leccese nella prima frazione di gioco. Poi qualche disattenzione nel finale di gara lascia un po’ scoperto il reparto difensivo della Lazio;

Marusic 5,5: se la vede con la velocità del neo acquisto giallorosso Almqvist, fa quel che può anche se è meno dinamico del solito. Non sembra ancora avere la condizione fisica migliore;

Kamada 5: appare ancora poco inserito nella manovra della Lazio, non offre il contributo che da lui ci si aspetta. Dal 54’ Vecino 5: entra nel momento peggiore per la Lazio, ma comunque incide poco;

Cataldi 5,5: si fa vedere molto poco, probabilmente anche lui risente dell’inizio della stagione;

Luis Alberto 7: il migliore della Lazio, smista ogni pallone che gli capita fra i piedi. Il vero regista della squadra, mostra da subito la sua solita tecnica ed è costante pericolo del centrocampo della Lazio. Serve ottimi palloni ai suoi attaccanti e uno dei suoi lanci diventa assist per il gol di Immobile;

Felipe Anderson 6,5: inizialmente molto attendista, col passare dei minuti entra di più nel gioco ed esprime al meglio le sue capacità inserendosi in diverse occasioni interessanti. Dal 54’ Isaksen 5: sembra volenteroso ma si fa notare in particolare per il giallo rimediato al 70’;

Immobile 6,5: sin dai primi minuti è in partita. Si muove bene, si fa vedere in area dai compagni. Gestisce male un buon pallone di F. Anderson, ma si riscatta poco dopo intercettando e mettendo in rete un lancio del brasiliano;

Zaccagni 6. un po’ in ombra nei primi minuti, poi si sblocca e inventa giocate interessanti per la manovra degli ospiti. Grande supporto nel recuperare anche qualche pallone e ci prova anche con qualche tiro. Dal 72’ Pedro 5,5: si fa vedere molto poco, complice il momento in cui entra in campo.