Bologna-Milan 0-2, le pagelle rossonere: Giroud e Pulisic per un esordio vincente

Il Milan regola il Bologna con le reti di Giroud e Pulisic in venti minuti e conquista così la prima vittoria in campionato. Una buonissima parte centrale di primo tempo per i rossoneri in cui hanno messo in mostra tutte le loro potenzialità e una seconda parte di gara in cui hanno badato più a gestire e a difendersi. Fra i nuovi benissimo Pulisic, bene Reijnders, un po’ sottotono Loftus-Cheek. Di seguito le pagelle degli uomini di Pioli:

Maignan 6,5: dietro si conferma la solita certezza. Funge da primo regista quando c’è da far partire l’azione e para bene quel paio di conclusioni insidiose che giungono dalle sue parti.

Calabria 6: buon primo tempo in cui si nota bene la sua posizione fluida in fase d’attacco. Nel secondo tempo Ndoye passa dalla sua parte e lo mette spesso in difficoltà nell’uno contro uno (dal 73′ Kalulu: S.V.).

Thiaw 6: prestazione solida del centrale tedesco in cui si concede solo una sbavatura che non porta particolari conseguenze. Deve prendere maggiore fiducia e confidenza con la palla fra i piedi (dall’88’ Kjaer: S.V.).

Tomori 5,5: continua sulla falsa riga delle prestazioni nel precampionato dove aveva lasciato a desiderare in un paio di circostanze e così anche stasera. Nel primo tempo una brutta palla persa costringe Leao a spendere un fallo al limite dell’area, ad inizio ripresa invece è lui stesso a rischiare di commettere fallo da rigore su Orsolini.

T. Hernandez 6: il voto è la media tra un primo tempo brillante con un paio di sgroppate delle sue e un secondo tempo dove abbassa la soglia dell’intensità lasciando spazio ad alcuni errori di superficialità.

Loftus-Cheek 5,5: lavora più da secondo mediano al fianco di Krunic che da incursore come piace a lui. Il risultato finale è una prestazione un po’ opaca dove non lascia particolarmente il segno in nessuna delle due fasi (dal 73′ Pobega: S.V.).

Krunic 6: viene fuori alla distanza e non a caso nel secondo tempo quando c’è più bisogno di interdire che di costruire. La sua nuova posizione da regista è uno dei tormentoni del momento e vedremo come si evolverà nelle prossime partite.

Reijnders 6,5: conferma le ottime impressioni lasciate durante le amichevoli. Sbuca dal nulla per servire a Giroud il primo assist della sua stagione a cui aggiunge svariate cose positive sia quando c’è da attaccare, ma anche quando c’è da difendere.

Pulisic 7,5: si prende la scena alla sua prima apparizione in Serie A. Prima pennella il cross da cui nasce il vantaggio e poi si mette in proprio lasciando partire un bussolotto da fuori che lascia secco Skorupski e indirizza la partita verso i canali rossoneri (dal 73′ Chukwueze: S.V.).

Giroud 7: si parla spesso di un suo vice, ma intanto lui continua a rispondere presente. E’ l’unico a credere che Reijnders possa rimettere in mezzo quel pallone per trasformarlo in rete e poi duetta a meraviglia con Pulisic in occasione del raddoppio (dal 73′ Okafor: S.V.).

R. Leao 6: alla sua prima con la nuova maglia numero dieci, per 89 minuti paradossalmente si fa apprezzare più per un paio di recuperi difensivi che per le sgasate offensive. Poi all’improvviso si accende, manda al bar Beukema con una suolata, ma il suo mancino si infrange sfortunatamente sul palo.

All. Pioli 6,5: l’importante era partire con una vittoria e così è stato. Per una buona mezzora nel primo tempo si intravedono le trame su cui ha lavorato durante la preparazione ed è un bel vedersi. C’è qualcosa da registrare invece quando viene saltata la prima pressione e c’è da scappare indietro per recuperare il pallone.