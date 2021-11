Mourinho verso Venezia-Roma: “Abraham è lo stesso di sempre”

La Roma è reduce da diverse sconfitte importanti e José Mourinho deve riscattarsi contro il Venezia. Il tecnico ha parlato a Trigoria nella conferenza stampa di vigilia del match. Ecco le sue dichiarazioni:

Pellegrini ci sarà e Calafiori no?



“Voi sapete tutto. Calafiori è infortunato e Pellegrini si è allenato”.

Perché così pochi goal?

“Se si paragonano le occasioni create con quelle trasformate è evidente che qualcosa non va. Stiamo faticando a tradurre in goal tutte le situazioni che creiamo, questo è vero. Sarebbe più preoccupante se non avessimo alcun tipo di creazione. Se segniamo tutto quello che costruiamo un giorno avremo un risultato diverso, serve pazienza”.

Cosa pensa di Zanetti e delle insidie del Venezia?

“Ci incontrammo solo una volta tanti anni fa. La sua squadra gioca bene, è pericolosa in attacco, ha gioco di contropiede e ha potenzialità. Sarà difficile per noi”.

Come sarà la difesa?

Mancini giocherà sicuramente. Ibanez può giocare come centrale. Cristante ci ha dato quello di cui avevamo bisogno in quel ruolo, non ha avuto problemi. Sono fiducioso sul poter trovare un equilibrio per domani.

Avrete più facilità a trovare la profondità? Sarà la partita di Abraham?

“Non lo so, sono una squadra equilibrata, dove è difficile trovare punti deboli. Abraham è tutti noi. Abbiano giocatori con potenziale e capacità per segnare, ma non senza gioco. Tammy è lo stesso che ha fatto bene nelle prime partite, tornerà a segnare”.

Villar e Mayoral torneranno utili?

“Mi sono piaciuti tutti e due. Borja ha fatto due quasi assist, ha dato movimento e qualità, è entrato bene in poco tempo e ha aiutato la squadra a cambiare la dinamica offensiva. Gonzalo mi piace con e senza palla, ma senza deve migliorare”.

Sono passati 6 mesi dalla Sua firma. Cambierebbe qualcosa in quello che ha fatto?

“Vuoi sembrare non intelligente, forse non lo sei, ma voglio pensare che tu lo sia”.