Juventus-Fiorentina 1-0, le pagelle dei bianconeri: Cuadrado allo scadere

La Juventus batte la Fiorentina nel recupero del secondo tempo grazie alla rete dell’ex Juan Cuadrado. Ecco le pagelle dei bianconeri:

Perin 6,5: chiamato a sostituire Szczesny lo fa alla grande con un paio di interventi decisivi.

Alex Sandro 6: non fa e non disfa niente anche frenato da un problema fisico che lo costringe a lasciare il campo nell’intervallo. (Pellegrini 6)

de Ligt 6,5: oggi aveva contro un cliente complicato come Vlahovic ma la sua prestazione è stata comunque di ottimo livello.

Rugani 6,5: alla prima partita stagionale da titolare sostituisce degnamente Chiellini mostrando grande freddezza.

Danilo 6: buona prestazione, sbaglia un paio di passaggi per cercare la giocata sorprendente.

Rabiot 5,5: ancora completamente lontano dalla miglior condizione fisica, si sono comunque visti dei progressi rispetto alle ultime uscite. (Cuadrad 7,5)

Locatelli 6,5: la sua importanza aumenta partita dopo partita, sta diventando un giocatore di ottimo livello.

McKennie 7: in questa fase di stagione è senza dubbio il bianconero più in forma, anche oggi offre una prestazione ottima.

Chiesa 6,5: primo tempo sornione ma col passare dei minuti la sua partita aumenta di livello, non trova il gol solamente fermato dalla traversa.

Dybala 5,5: giornata un po’ più in ombra del solito, non riesce mai a rendersi pericoloso ma si dimostra comunque importante in fase di manovra offensiva. (Bentancur s.v.)

Morata 6: prestazione super generosa la sua ma così come Dybala si vede raramente dalle parti di Terraciano. Trova il gol ma la posizione iniziale era in fuorigioco.