Sampdoria-Juventus 1-3, le pagelle dei bianconeri: Morata on fire

La Juventus travolge la Sampdoria 3-1 grazie alla doppietta di Alvaro Morata ed all’autogol di Yoshida.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 7: para un rigore difficile calciato da Candreva e si fa trovare sempre attento, molto sfortunato sulla palla deviata da Morata che lo batte

Danilo 6: partita ordinata senza strafare, è una certezza come sempre.

Rugani 6: questa stagione sta ricoprendo il suo ruolo in maniera perfetta dato che non si ricordano suoi errori in stagione.

de Ligt 6,5: si sta prendendo sempre di più sulle spalle la fase difensiva della squadra.

Pellegrini 6: sta riprendendo la miglior condizione e oggi si è visto anche se ancora manca qualcosa. (De Sciglio s.v.)

Cuadrado 6,5: dopo quello di Venuti in Coppa Italia causa anche l’autogol di Yoshida con un pallone velenoso calciato al centro dell’area.

Locatelli 6,5: solita partita ordinata ed un bellissimo pallone scodellato per il gol del definitivo 3-1 di Alvaro Morata.

Arthur 6,5: gestisce tanti palloni e lo fa in maniera perfetta, l’unica macchia in questo pomeriggio è il fallo che porta poi al gol blucerchiato.

Rabiot 5: ennesima partita insufficiente da parte dell’ex calciatore del PSG che anche oggi non crea nulla e causa pure il fallo da rigore con un tocco di mano. (Alex Sandro 6)

Kean 7: prima spinge Yoshida all’errore in occasione del vantaggio bianconero e poi si guadagna il rigore realizzato da Morata, la sua prestazione è stata intelligente e dal punto di vista fisico veramente importante. (Vlahovic 5,5)

Morata 7,5: si mette al servizio della squadra come al solito aiutando tantissimo in fase di copertura ma oggi si dimostra importante anche in fase offensiva realizzando una doppietta di una grandissima importanza per la stagione.