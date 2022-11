Sampdoria-Lecce 0-2, le pagelle dei giallorossi: Colombo il migliore, Banda raddoppia

Il Lecce di Baroni saluta il 2022 con un’importante vittoria fuori casa che porta i salentini a quota 15 punti in classifica. Colombo è il migliore di questa giornata tra i giocatori del Lecce. Ottime prestazioni anche per Umtiti e Falcone, mentre Banda, prima degli impegni mondiali, segna il suo primo gol in maglia giallorossa.

Questi i voti:

Falcone 6,5: attento e autoritario. Ottimo l’intervento ad inizio gara sul tiro di Gabbiadini. Nella ripresa è fondamentale la sua lucidità per fronteggiare e neutralizzare l’assalto della Samp;

Baschirotto 6: spostato sulla destra offre comunque il solito rendimento positivo, con qualche errore in fase di disimpegno. Quando passa al centro della difesa commette un paio di errori in appoggio;

Pongracic 6: chiude tutti i varchi con tempismo e sicurezza; Dal 70’ Gendrey 6: entra bene in partita; salva su Gabbiadini;

Umtiti 6,5: nuovamente titolare dal primo minuto, dà sicurezza a tutto il reparto e mostra la sua esperienza in più occasioni;

Gallo 6: l’azione del Lecce passa spesso da lui nel primo tempo; nella ripresa appare meno lucido e perde qualche pallone;

Gonzalez 6,5: di partita in partita sta dimostrando che il centrocampo giallorosso ha bisogno di lui. Una barriera in mezzo al campo;

Hjulmand 6,5: è in buona forma e ne beneficia tutto il reparto. Con personalità dirige la squadra e si immola in difesa quando serve,

Blin 6: uno dei più costanti del Lecce. Nessuna grande scintilla, ma la sua prestazione difficilmente riesce a scendere al di sotto della sufficienza. Si adatta sempre al gioco voluto da Baroni. Dal 70’ Askildsen 5: non entra nel gioco, piuttosto guadagna un’ammonizione ingenuamente;

Strefezza 6,5: tanta corsa e qualità tattica, impegna severamente i difensori avversari con lunghi lanci precisi in area; Dal 70’ Banda 6,5: dopo aver malamente sprecato quella che poteva essere una grande occasione da gol, si rifà decisamente con un gol decisivo per chiudere la partita;

Colombo 7: decisivo sia nel gol segnato sia nell’assist del raddoppio quando serve di tacco il pallone a Banda. Dall’84’ Ceesay s.v.;

Di Francesco 6,5: un fuorigioco millimetrico gli nega il gol in una partita comunque giocata con personalità. Nel secondo tempo il Lecce si difende e lui si vede meno. Dal 70’ Oudin s.v..