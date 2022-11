Verona-Juventus 0-1, le pagelle dei bianconeri: Kean per i 3 punti

La Juventus esce vittoriosa dal campo di un ottimo Verona grazie alla rete di Moise Kean e trova 3 punti importantissimi che le permettono di agganciare momentaneamente il terzo posto.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Perin 6: nel giorno del suo compleanno ritrova la titolarità e passa una serata tutto sommato tranquilla dato che gli avversari non centrano quasi mai lo specchio della porta.

Bremer 6.5: ennesima prestazione positiva da parte del difensore brasiliano fresco di convocazione al Mondiale.

Bonucci 5,5: fatica molto contro il duo Lasagna-Djuric e questo spiega molte cose, inoltre con un intervento scoordinato rischia di regalare un rigore al Verona che solo grazie al VAR non viene concesso.

Danilo 6.5: classica partita del laterale brasiliano che ormai è una certezza per la sua continuità di rendimento.

Cuadrado 5,5: continua la sua stagione difficile, quando poi entra Lazovic non racapezza più niente. (Alex Sandro 4,5)

Fagioli 6: buona partita anche oggi, salta meno all’occhio rispetto al solito ma è comunque solido. (Miretti 5,5)

Locatelli 6: nel centrocampo con Rabiot e Fagioli sembra trovarsi più a suo agio. (Paredes 5.5)

Rabiot 6,5: stagione da incorniciare fino ad ora, fisicamente straripante ed anche oggi protagonista con l’assist per Kean.

Kostic 6: tiene bene nel confronto con i suoi diretti avversari, un po’ meno pericoloso rispetto al solito ma anche per meriti altrui.

Kean 7: si sbatte tanto oggi ed è l’unico che nel primo tempo cerca qualche giocata per far saltare le linee avversarie, il gol che decide la partita è la giusta ricompensa. (Di Maria 5.5)

Milik 6,5: oggi non è stato brillantissimo, ma il corridoio che trova per servire Rabiot in occasione della rete bianconera vale quasi come un gol.