Torino, Cicco Graziani commenta la lite tra Vagnati e Juric: “Da dimissioni”

In casa Torino l’atmosfera appare rovente dopo il litigio tra il direttore sportivo Davide Vagnati e l’allenatore Ivan Juric, spiattellato subito sui media arrivando così anche agli occhi delle ex bandiere granata come Ciccio Graziani. Interpellato da “La Stampa”, l’ex campione del mondo ha detto la sua sul caso, esprimendo un notevole dissenso e augurandosi conseguenze. “Nessuna scusante, hanno esagerato entrambi e il loro comportamento ha leso l’immagine della società. Vagnati dà forse l’idea di aver perso un po’ la testa e dovrà giustificare quella frase in cui mette in mezzo Cairo. Ma Juric, che è un ottimo tecnico, a volte deve imparare a mediare, a trattenersi, a lamentarsi di meno. Se provoca, poi deve mettere in conto la reazione dell’altro”.

“Cosa dovrebbe succedere adesso? La logica sarebbe quella delle dimissioni da parte di entrambi, ma chi rinuncerebbe a quelle laute cifre dello stipendio? Sicuramente un passo lo devono fare verso i tifosi: devono chiedere scusa a loro, nella vita si può far ammenda dei propri errori”, ha aggiunto Graziani, ipotizzando inoltre le possibili azioni di Cairo. “O li manda via entrambi o trova un’altra soluzione. Non sarà facile per il patron, in pieno mercato, a ridosso dall’inizio della stagione, fare la scelta giusta. Dovrebbe chiedere consigli a terzi”.