Germania-Italia 5-2, le pagelle degli Azzurri: tracollo a Mönchengladbach

L’Italia viene distrutta dalla Germania e perde la testa del girone, i gol di Gnonto e Bastoni servono solamente a rendere il passivo meno pesante.

Ecco le pagelle degli Azzurri:

Donnarumma 4: altro errore enorme in occasione del quinto gol in cui regala palla agli avversari dopo aver tergiversato troppo, ha grosse responsabilità anche sul gol di Muller.

Calabria 4,5: in avvio soffre tantissimo Raum, costringendo Mancini a cambiare modulo. Dopodiché si affaccia un po’ di più in attacco, ma la partita è ormai compromessa.

Mancini 4,5: prestazione da dimenticare la sua, questa sera non entra mai in partita. (Scamacca 6)

Bastoni 5: causa il rigore del momentaneo 2-0 e soffre sempre come il suo compagno di reparto, mezzo voto in più solo perché almeno trova la via del gol.

Spinazzola 5,5: prova qualche affondo dei suoi ma la sensazione è che sia fisiologicamente in riserva alla quarta partita di questo ciclo azzurro. (Dimarco 6)

Frattesi 5: collabora all’errore in occasione del gol di Kimmich e non si accende mai, Mancini lo richiama in panchina dopo appena 45 minuti. (Scalvini 6)

Cristante 5: ci si ricorda di lui solamente per il gol sfiorato in avvio di secondo tempo.

Barella 5: non si vede mai e da uno come lui è una cosa che non ci si aspetta assolutamente.

Politano 5,5: crea la grande occasione per Raspadori in avvio di partita poi si sacrifica spesso per dare una mano a Calabria. Nel finale di primo tempo Mancini lo sostituisce per fare la difesa a 3. (Luiz Felipe 5)

Raspadori 5,5: non trova il gol nei primissimi minuti di gioco poi soffre tanto la fisicità di Rudiger e Sule. (Caprari 5,5)

Gnonto 6: in una serata non troppo brillante trova il suo primo gol con la maglia dell’Italia, diventando il più giovane marcatore nella storia della Nazionale.