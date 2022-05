Torino-Napoli 0-1, le pagelle degli azzurri: decide la sfida un goal di Ruiz

Il Napoli vince contro il Torino grazie alla rete nella ripresa di Fabian Ruiz. Gli uomini di Spalletti salgono a quota 73 punti in classifica e mettono una seria ipoteca sul terzo posto, sono infatti ora 4 i punti di vantaggio sulla Juventus.

OSPINA 6.5: buoni interventi e grande sicurezza.

DI LORENZO 5.5: meno brillante rispetto al solito, deve ancora recuperare la forma migliore.

RRAHMANI 6: lotta e vince tanti duelli, prova sufficiente.

KOULIBALY 6.5: sempre preciso ed attento, è il leader della difesa.

RUI 6: fa entrambe le fasi con grande spirito di abnegazione.

ANGUISSA 6.5: tanti i contrasti vinti, offre sempre una linea di passaggio ai suoi compagni.

RUIZ 7: quantità e qualità, bello e pesante il goal siglato nella ripresa. (dal 77′ LOBOTKA 6)

LOZANO 5.5: qualche errore di troppo, spesso non alza la testa e questo non gli permette di servire i compagni in maniera corretta. (dal 68′ POLITANO 6)

MERTENS 6.5: guadagna un rigore poi sbagliato da Insigne, per il resto la sua vivacità aiuta sempre la squadra. (dal 68′ ZIELINSKI 6)

INSIGNE 4.5: peggiore in campo, oltre al rigore sbaglia tante giocate. (dal 77′ ELMAS 6)

OSIMHEN 6: il duello con Bremer è molto bello, alla fine la sua grinta gli vale la sufficienza. (dal 92′ PETAGNA SV)