Il Brescia espugna Como, decide un inserimento di Bertagnoli

In tribuna presente Titi Henry, nuovo azionista del Como

Il Brescia vince sul campo di un Como circondato da grande entusiasmo per via di una campagna acquisti scoppiettante e contraddistinta da nomi top. A gioire, almeno questa sera, sono però i circa 500 tifosi delle Rondinelli presenti nel settore ospiti del Sinigaglia, che trovano i primi punti esterni della stagione e si proiettano a quota 6, immediatamente alle spalle del tandem di testa formato da Ascoli e Genoa.

Decisivo il gol di Bertagnoli al 45′, l’unico dell’intero match, peraltro durato più a lungo del solito per via di un’interruzione di circa dieci minuti dovuto a disagi dell’impianto elettrico dello stadio, rimasto sostanzialmente al buio totale per qualche secondo attorno al 33′ del primo tempo e poi via via riilluminato in condizioni di normale efficacia. A accendere l’attenzione sul match anche la presenza in tribuna di Thierry Henry, nuovo azionista del club di casa e presentato alla stampa stamani.

LA GARA Il tutto a fare da contorno a una partita interessante, condita da ben 3 legni (2 per i lariani e uno per le Rondinelle) e segnata in maniera decisiva dall’esplosione del play del Como Arrigoni, autore di una doppia ingenuità abbastanza grossa tra il 41′ e il 43′: due tackle a metà campo che hanno sostanzialmente costretto l’arbitro Miele di Nola a decretarlo fuori dalla contesa.

La volontà degli uomini di Gattuso, oggi sostituto in panchina dal vice Guidetti, non è mancata, con la pericolosità di Scaglia e compagni evidente soprattutto quando la palla era buttata in mezzo a cercare colpi di testa o spizzate dell’ariete Cerri. Non è bastato, però, a portare a casa punti, con i sogni in questione infrantisi soprattutto sui pali colpiti dallo stesso ex Parma nel primo tempo e dal subentrato Kerrigan nella ripresa. Un po’ di preoccupazione in casa Brescia, ad ogni modo, c’è: il leader difensivo Cistana, un paio di anni fa selezionato anche dal ct Mancini in Nazionale, rischia uno stop importante a causa di una dolorosissima frattura costale, che lo ha costretto ad uscire in conclusione della prima frazione di gioco.