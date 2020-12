Muriel volenteroso ma non sempre brillante, delude Zapata

L’Atalanta non brilla particolarmente, ma l’Ajax non riesce nell’impresa di vincere a Liverpool. Tra una settimana all’Amsterdam Arena i ragazzi di Gasperini potranno quindi qualificarsi agli ottavi anche con un pari. Del Cuti Romero al 79′ il gol nerazzurro, in risposta al vantaggio danese siglato da Scholz. Finisce quindi 1-1 contro il Midjylland al Gewiss Stadium, con l’Atalanta che domenica sarà chiamata a sfidare l’Udinese in campionato per poi tuffarsi nel decisivo match contro i Lancieri. Seguono le pagelle di Gómez e compagni.

SPORTIELLO sv: sulla bordata di Hansen che vale il vantaggio riesce a sfiorare, difficile fare di più. Per il resto ordinaria amministrazione

DJIMSITI 6,5: si fa notare per un grande salvataggio sullo 0-0. Solido e roccioso come sempre, sbaglia raramente.

ROMERO 7: ormai una certezza là dietro, si regala anche la gioia del primo gol in maglia nerazzurra. Più di qualcuno aveva storto il naso per la cifra del riscatto fissato dalla Juventus, ma ora i dubbi in merito iniziano a diminuire…

PALOMINO 6: zero errori e qualche fuga offensiva per dare manforte ai compagni che occupano le zolle più offensive (22’st TOLOI 6: segue le orme dell’ex Ludogorets, che rileva, giocando soprattutto nella metà campo dei Lupi)

HATEBOER 6: molto poco intraprendente nel primo tempo, appare stanco. Si rifà con la pennellata che porta al pareggio.

PESSINA 6,5: nel primo tempo è il migliore, nei secondi 45′ va leggermente meno bene. E’ comunque una sorpresa bellissima, a maggior ragione perchè italiano. Non in molti a agosto lo avrebbero immaginato come così spesso in campo in una squadra già abbastanza “coperta” nel ruolo.

FREULER 5,5: incide poco, ma non lo aiuta la condizione fisica generale che non pare essere delle migliori. (22′ st DE ROON 6,5: sarà un caso ma quando entra lui il centrocampo riacquista vigore e forza d’impeto. In questa squadra è quasi irrincunciabile).

GOSENS 5: torna dall’infortunio e dimostra di non essere al meglio. Spesso poco lucido e comunque mai pericoloso dalle parti di Andersson.

GOMEZ 6,5: non sarà nella sua versione migliore ma dà sempre l’impressione di poter creare qualcosa. Esce un po’ a sorpresa a fine primo tempo. (1’st ILICIC 5: non dà manforte alla scelta effettuata da Gasperini a fine primo tempo. Vicino alle sue peggiori versioni di questa stagione e non a quello di Liverpool).

MURIEL 5,5: serve una gran palla a Zapata nei primi minuti di gara e in generale si sbatte molto. Al momento di tirare le somme il bilancio è però insufficiente, soprattutto per chi aveva abituato a decidere spesso gare contro squadre chiuse. (22′ st DIALLO 6,5: era stato nel dimenticatoio per un paio di mesi, ma ora le assenze di Miranchuk e Malinovskyi lo hanno rispolverato. Pur essendo un po’ leggerino fisicamente mostra i soliti numeri importantissimi, peraltro tutt’altro che sconosciuti a chi conosce un minimo le vicende del settore giovanile. Forse resterà il rammarico di non potersi gustare l’eventuale futura sua esplosione, ma quei 40 milioni aiuteranno a alleviare il dolore…)

ZAPATA 4,5: serata no, sbaglia un gol non da lui e da quel momento in avanti perde totalmente di efficacia. Mezzo voto in più per la solita generosità e audacia nei duelli corpo a corpo, ma in alcuni momenti sembra lontano parente dell’implacabile bomber.

GASPERINI 5,5: le occasioni create non sono tantissime, ma al di là di quello ha dato una cattiva impressione la condizione fisica dei suoi. Importante il fatto di cercare con insistenza il pari, dimostrando di giungere con rabbia agonistica e mentalità dove le gambe davano l’impressione di non poter arrivare.