B. Dortmund – Milan 0-0, le pagelle rossonere: altro pareggio a reti bianche

Finisce 0-0 al Signal Iduna Park di Dortmund al termine di un match comunque per niente avaro di emozioni, soprattutto nel finale quando le due squadre hanno cercato di vincere la partita. Altro pari che lascia un po’ di rammarico in bocca per i rossoneri, considerato il precedente con il Newcastle. Bene soprattutto i due centrali milanisti, sottotono l’ex Pulisic. Di seguito le pagelle degli uomini di Pioli:

Maignan 6: qualche parata di ordinaria amministrazione per lui, a cui ne aggiunge una di grado superiore sul tiro velenoso di Fullkrug in cui se la cava con un intervento stilisticamente non perfetto, ma comunque efficace.

Calabria 5: vive il primo tempo in costante apprensione per le sfuriate continue di Malen e Bensebaini che lo frastuonano, tanto che riscontra difficoltà anche quando ha la palla tra i piedi (dal 69′ Florenzi 6: entra bene in partita cavandosela con esperienza di fronte a Malen prima e Bynoe-Gittens poi).

Thiaw 6,5: parte con un rinvio maldestro che finisce sui piedi di Malen che per sua fortuna non ne approfitta, ma poi gioca una partita attenta e senza altre sbavature contro avversari insidiosi.

Tomori 7: sembra essere tornato sui livelli dell’anno dello scudetto. Sempre puntuale e preciso, compie un paio di interventi decisivi grazie a letture interessanti.

T. Hernandez 6: primo tempo con qualche errore di troppo, mentre nel secondo alza il livello della prestazione e dell’intesa con Leao. Nel finale non trova il colpo di testa vincente per pochissimo.

Musah 6: non si scompone minimamente di fronte a un ambiente caldo come quello di stasera, garantendo una dose continua di corsa e dinamismo. Cala leggermente nel finale dove perde un paio di palloni che sarebbero potuti costar caro.

Reijnders 6: proposto inizialmente come regista, viene seguito ovunque da Reus e viceversa. Con l’ingresso di Adli torna nelle zolle a lui più congeniali attualmente e fa vedere cose più interessanti. Anche oggi va vicino al gol, ma non lo trova ancora per questione di centimetri.

Pobega 5: se con il Newcastle aveva fatto bene, non si può dire lo stesso stasera. Sbaglia una quantità industriale di passaggi e anche in fase difensiva fatica a far sentire la sua presenza (dal 58′ Adli 6,5: entra benissimo in partita e con tanta personalità. Si fa notare per un paio di recuperi palla importanti, aumenta la qualità in mezzo al campo e manda in porta Chukwueze).

Pulisic 5: era il grande osservato considerato i suoi trascorsi a Dortmund. Alla fine, però, lo si vede solamente in una girata a inizio secondo tempo e basta. Assente ingiustificato (dal 69′ Chukwueze 5,5: il voto è un po’ la media generale fra diverse cose: l’aiuto costante in raddoppio a Florenzi, il gol sfiorato con azione personale, ma anche e soprattutto il gol divorato a tu per tu con Kobel).

Giroud 5: l’impegno non manca mai, sia in fase di possesso che di non possesso. L’errore però a due metri dalla porta è grave quanto pesante nell’economia del match e forse anche dell’andamento del girone (dal 69′ Okafor 5,5: fatica parecchio a calarsi nel match quando potrebbe e dovrebbe creare qualche grattacapo grazie alla sua velocità con gli avversari stanchi).

R. Leao 6,5: prima mezz’ora rivedibile con diversi passaggi sbagliati, poi alza i giri del motore e sono guai per gli avversari. Dai suoi piedi nascono praticamente tutte o quasi le azioni pericolose dei suoi, ma stasera nessuno dei compagni raccoglie l’invito.

All. Pioli 6: la prestazione dei suoi è sicuramente buona, ma non si può giudicare pienamente positiva per il risultato finale. Le occasioni migliori per vincere la partita ce le hanno i suoi, ma anche stasera finisce 0-0 come con il Newcastle.