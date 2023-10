Cagliari-Roma 1-4, pagelle giallorosse: Lukaku bomber, Dybala out

La Roma, dopo la bomba giornalistica lanciata nella mattinata di sabato, ma muro intorno al proprio allenatore e vince di forza contro il Cagliari. Un altro successo dopo quello per 4-0 contro il Servette all’Olimpico. La classifica migliora, Lukaku si conferma e Belotti ritrova il feeling con il gol: unica nota negativa è l’ennesimo infortunio per Dybala.

ROMA, PAGELLE GIALLOROSSE: DYBALA ALTRO INFORTUNIO. LUKAKU E BELOTTI NON SI FERMANO

Rui Patricio 6: una serata da spettatore nonostante il Cagliari prema nei primi minuti di gioco. Nessun grande intervento e ordinaria amministrazione per l’estremo difensore giallorosso. Incolpevole sul rigore di Nandez.

Mancini 6: serata tranquilla anche per lui nonostante i rossoblu inizino un po’ a premere dopo il 4-0. Fatica poco e non deve fare gli straordinari. Buona prestazione come tutta la retroguardia.

Cristante 6: Da quando c’è lui la difesa sembra più ordinata dopo la partita horror contro il Genoa. Chiude bene gli attaccanti avversari e fa ripartire velocemente la manovra. Il fallo di mano viene in modo casuale durante lo svolgersi di un calcio d’angolo.

N’Dicka 6: prende sicurezza e inizia a far valere esperienza e fisico. Il Cagliari non genera grandi pericoli ma si fa trovare pronto e attento.

Karsdorp 6.5: tanta corsa e pochi pensieri difensivi, in queste situazioni l’olandese si trova perfettamente a suo agio. Bella incursione che porta al cross per il 2-0 di Lukaku. Non rischia nulla e si fa trovare sempre pronto: quando inizia a tirare il fiato viene fatto uscire da Mourinho. (dal 69′ Kristensen Sv.)

Aouar 6.5: dopo le tante critiche, Aouar prova a tirare su la testa e regala una buona prestazione siglando i gol del vantaggio. Per il resto si perde ancora un po’, ma si vedono miglioramenti. (dal 69′ Pagano 6: servinano forze fresche e far riposare chi avesse dato tutto. Il ragazzo è ordinato e difende con le unghie e con i denti.)

Paredes 7: doppio assist per lui e tanta qualità a centrocampo. La Roma sta iniziando a beneficiare del piede di Paredes che sta dando molte soddisfazioni a Mourinho. Qualche piccola disattenzione e troppa foga negli interventi, ma sono aspetti che si possono sicuramente affinare. (dal 79′ Celik Sv.)

Bove 6.5: un’altra gara di sostanza, corsa e sacrificio. Il ragazzo non molla mai un centimetro e recupera tantissimi palloni: manca un po’ di pulizia nelle giocate, ma per il resto è una conferma importante. Dal suo piede nasce l’azione che porta il 4-0 di Romelu Lukaku.

Spinazzola 6.5: si sta iniziando a rivedere quello Spinazzola che aveva impressionato negli anni passati. Propositivo e bravo a ripiegare: dal suo assist nasce l’1-0 di Aouar. Lucido e più attento, il terzino sta tornando in forma.

Dybala 6: cerca la sua posizione e prova a fraseggiare con Lukaku. Non è al 100% ma dopo un colpo forte al ginocchio è costretto nuovamente a lasciare la Roma. Le lacrime rendono difficile pensare che sia roba da poco (dal 40′ Belotti 7: entra per sostituire Dybala e, ad inizio ripresa, mette il suo sigillo sulla gara con il 3-0 di ottima fattura. Il gallo è ritrovato e i capitolini se lo godono.)

Lukaku 8: fa reparto da solo e i capitolini non possono fare a meno di lui. Movimenti precisi, forza devastante e altri due gol che permettono di risalire in classifica. Serviva un bomber e il portoghese non avrebbe potuto chiedere di meglio.

Mourinho 7: nonostante le voci su di lui, la Roma si fa trovare pronta e manda un forte segnale alla presidenza. I giallorossi sono con Mourinho e lo dimostrano calando il poker contro un Cagliari modesto. Il centrocampo inizia a girare, la difesa regge nonostante l’assenza di Smalling e Lukaku non si ferma più davanti alla porta. Belotti è ritrovato, Bove la conferma: tante note positive in vista della sosta per le nazionali.