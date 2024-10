Bayer Leverkusen-Milan 1-0, le pagelle dei rossoneri: manca l’ultimo tocco

Alla BayArena il Bayer Leverkusen batte il Milan 1 a 0. Zero punti in classifica per gli uomini di Fonseca dopo due giornate di Champions League. Decide Boniface al 51′. Di seguito le pagelle del Milan.

Maignan 7: sembra un copione già visto e letto. Ma se il Milan si ritrova a subire solo un gol, il merito è quasi tutto suo. Interviene bloccando qualsiasi tentativo dei tedeschi, senza ombra di dubbio il migliore dei suoi.

Emerson Royal 5: perde spesso la posizione, male sui cross.

Gabbia 6: parte in difficoltà vista la grande forza del Bayer, ma poi compie un paio di interventi di anticipo e con intelligenza.

Tomori 6: non è facile tenere a galla la retroguardia, qualche errore di troppo, ma quando c’è da mettere l’ultimo piede lo fa in maniera precisa.

Hernandez 6,5: in forte crescita nella ripresa, quasi tutte le azioni offensive passano dai suoi piedi o incursioni.

Fofana 6: male nel primo tempo, si rifà nella ripresa prendendo in mano le chiavi del centrocampo. Sia fisicamente che in fase avanzata.

Reijnders 6,5: dopo Maignan è un’altra nota lieta. Stasera pecca troppo di timidezza, perché davanti a Hradecky avrebbe potuto fare molto di più in ben due occasioni.

Loftus-Cheek 5: si vede a sprazzi, ma con le sue fisicità e qualità ci aspetta sempre molto di più.

Pulisic 6: guadagna gli spazi per le ripartenze, salta l’uomo ed è sempre imprevedibile nei movimenti. (Dall’80’ Chukwueze 5: in 10′ e poco più il voto si potrebbe evitare anche di dare, ma il suo approccio non è sufficiente per quanto avrebbe sperato di vedere Fonseca. Impreciso sui vari fronti, rimedia anche un giallo evitabile).

Abraham 6: non una delle sue prove migliori, ma si sacrifica molto per la squadra. Poche occasioni in area per provare ad essere incisivo. (Dal 62′ Morata 6: entra quando il Milan inizia a giocare meglio, gli capitano delle buone palle che sfrutta poco come il colpo di testa a porta sguarnita, finito a lato di poco dal palo sinistro).

Leao 6: prova sufficiente, ma sempre a intermittenza. Quando parte non ce n’è per nessuno, pecca come i molti nell’area piccola.

Fonseca 5,5: un primo tempo così macchia una ripresa più gagliarda. Dal suo Milan, nonostante le difficoltà della gara, ci si aspettava un approccio diverso visto anche il bel periodo generato dalle ultime uscite in campionato.