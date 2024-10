Lipsia-Juventus 2-3, le pagelle dei bianconeri: rimonta eroica

La Juventus trova il suo secondo successo in Champions League con una splendida rimonta ai danni del Lipsia, per Thiago Motta in rete Dusan Vlahovic (doppietta) e Francisco Conceiçao.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Di Gregorio 5,5: gioca una buona partita ma il tocco di mano fuori area che gli costa l’espulsione ha rischiato di essere decisivo.

Savona 6: partita ordinata, senza strafare ma senza nemmeno compiere nessun errore. (Douglas Luiz 4,5)

Kalulu 7: dominante. Non c’è altro aggettivo per la partita giocata dal difensore francese questa sera.

Bremer s.v. (Gatti 6,5)

Cambiaso 5,5: grave errore sul grandissimo gol di Sesko, in parte si fa perdonare con l’assist per il primo gol di Vlahovic.

McKennie 6: prestazione sufficiente, sempre pronto a dare una mano alla squadra come sempre.

Fagioli 7: senza ombra di dubbio una delle sue migliori partite da quando veste la maglia della Juventus sia a livello di sostanza sia a livello di personalità.

Nico Gonzalez s.v. (Conceiçao 7,5)

Koopmeiners 6: non riesce ancora ad incidere in maniera graffiante ma sta aumentando i giri del motore ed oggi solo uno sfortunatissimo palo gli nega la gioia del gol.

Yildiz 5: prestazione anonima in una di quelle serate dove invece sarebbe servita tutta la sua qualità. (Perin 6,5)

Vlahovic 8: partita devastante. Ogni volta che la Juventus si è trovata con le spalle al muro ha risposto con due grandissimi gol. In Champions queste cose valgono il doppio.