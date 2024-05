Atalanta-Juventus 0-1, le pagelle dei bianconeri: Vlahovic mostruoso

La Juventus batte l’Atalanta grazie ad una rete di Dusan Vlahovic e si aggiudica la sua quindicesima Coppa Italia.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Perin 6: chiamato veramente poco in causa dagli avversari.

Gatti 6: solita partita grintosa, dà il suo contributo anche questa sera.

Bremer 7: dominante per tutti i 98 minuti di partita, annulla tutti i suoi diretti avversari.

Danilo 6,5: al rientro dall’infortunio dà un grandissimo contributo.

McKennie 6: non precisissimo nel posizionamento in campo ma compensa con un grande apporto in termini di generosità.

Cambiaso 6,5: tecnicamente sublime, serve l’assist a Vlahovic col contagiri, poi si ripete nella ripresa, ma l’attaccante è in fuorigioco (?) (Weah s.v.)

Nicolussi Caviglia 6: sostituisce lo squalificato Locatelli in maniera ottima, sbaglia poco e si fa trovare sempre dai compagni. (Miretti 6,5)

Rabiot 6: non riesce ad incidere sul match fisicamente grazie alla prova colossale di Ederson ma dà comunque il suo apporto.

Iling-Junior 6: partita ordinata in cui sbaglia veramente poco, mette all’interno diversi palloni interessanti.

Vlahovic 8: decide la partita con un gol nei primi minuti, trova poi la doppietta ma viene annullata per un fuorigioco millimetrico. Inoltre mette in campo una prestazione enorme sotto tutti i punti di vista. (Milik 6)

Chiesa 6: parte fortissimo poi nella ripresa cala un po’ ma risulta molto brillante fisicamente. (Yildiz 5,5)