Friburgo-Juventus 0-2, le pagelle dei bianconeri: Vlahovic si sblocca

La Juventus batte 2-0 il Friburgo nel ritorno degli ottavi di Europa League e passa il turno grazie alle reti di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 7: ottima partita, provvidenziale in un paio di occasioni.

Danilo 6: come al solito partita di sostanza per il capitano bianconero.

Bremer 6: serata tranquilla, viene impegnato poco dai suoi avversari.

Gatti 7: da una sua proiezione nasce l’azione che decide partita e qualificazione.

Cuadrado 6: forse ci sarebbe un rigorino su di lui ma accentua troppo come al solito, per il resto partita sufficiente. (De Sciglio sv)

Fagioli 6,5: da un suo bel colpo di tacco parte l’azione di Gatti che porta al rigore bianconero.

Locatelli 5,5: non lucidissimo stasera ma non combina comunque disastri. (Barrenechea sv)

Rabiot 7: quest’anno rientra sempre tra i più positivi, classe e autorevolezza nella zona che conta di più.

Kostic 6,5: torna in Germania per la prima volta dopo il suo approdo in bianconero e l’aria tedesca gli giova. (Iling 5,5)

Vlahovic 6,5: finalmente si sblocca dopo un lungo digiuno con un rigore calciato male, ma realizzato (Chiesa 7)

Kean 6,5: primo tempo ottimo giocando al servizio della squadra, nella ripresa cala (Soulé sv)