Real Sociedad-Roma 0-0, pagelle giallorosse: la difesa vale i quarti di E.L.

La Roma fa tesoro del 2-0 dell’Olimpico e approda ai quarti di finale di Europa League: una partita difensiva dove i giallorossi hanno rinunciato presto ad attaccare. Tanta accortezza e intelligenza: Mourinho continua con la sua opera di crescita.

ROMA, LE PAGELLE GIALLOROSSE: LA DIFESA CONQUISTA I QUARTI DI FINALE

Rui Patricio 7.5: fa una parata che tiene a galla il risultato e tutta la Roma. I giallorossi soffrono ma non rischiano tanto: la vera occasione è di Oyarzabal che viene murato dal portoghese e poi spara il tap in sulla traversa. Sicuro e preciso, l’estremo difensore non concede nulla.

Mancini 7: la difesa fa gli straordinari e lui non si tira indietro, dominando nella sua zona di campo senza concedere di nulla ai rivali. Rimedia un giallo generoso e lotta fino al triplice fischio.

Smalling 7: ammonizione nel finale per proteste contro un comportamento che porta all’espulsione di Fernandez. L’inglese dimostra di essere ancora al top con grandi anticipi, marcature strette e un dominio netto sulle palle aeree. Nel primo tempo gli viene annullato un gol per fallo di mano.

Ibanez 7: è nel suo momento migliore e lo dimostra annullando prima Oyarzabal e poi Kubo. Preciso e attento non si fa mai sorprendere, alzando il muro in protezione di Rui Patricio.

Karsdorp 6: interpreta bene il primo tempo, spingendo quando c’è necessità e difendendo con estrema tranquillità. Poco prima del duplice fischio, riceve una spallata da Rico che lo manda ko. (dal 46′ pt. Zalewski 6.5: entra in una gara veloce e ci mette pochissimo a mettersi in mostra. Ottime diagonali difensivi e recuperi: scherma un tiro a botta sicura tenendo il risultato sullo 0-0. Dopo la rete contro il Sassuolo, cavalca l’onda di positività.)

Cristante 6.5: al centro del campo c’è una quantità enorme di palloni da giocare ma, per una volta, abbandona l’idea di impostare e si dedica completamente al recupero, spazzando tutto quello che passa dalle sue parti. Corre dal 1′ al 90′ senza risparmiarsi: la Roma rischia poco grazie al suo apporto.

Wijnaldum 6: ottimo in fase difensiva, meno in quella tecnica con tanti errori di misura, soprattutto nei passaggi. Pensa a recuperare e due suoi interventi sono provvienziali poichè spengono la possibilità di contropiede avversario. In netta crescita, manca ancoa la sensibilità di tocco del pallone.

Spinazzola 6: parte bene con le sue cavalcate imprendibili. Con il passare dei minuti abbassa sempre di più il tiro, fino a diventare il quinto di difesa: accorcia bene, pressa il giusto e impedisce a Silva di creare gioco dalla sua parte.

Pellegrini 6: nonostante i 30 punti sulla testa, il capitano giallorosso scende in campo e prova a dare tutto quello che può alla causa. Lotta e prova ad inventare, ma il tutto dura solo 20 minuti. Capendo l’inersia dell’incontro, si abbassa e tenta di limitare le avanzate degli avversari. (dall’86’ Bove Sv.)

Dybala 6: si vede poco in avanti, ma corre e da una mano essenziale in difesa. La Roma lo riscopre come difensore più che attaccante: Mourinho gli risparmia un quarto d’ora di match per preservarlo in vista del derby. (dal 75′ El Shaarawy Sv.)

Belotti 6: lotta, rimedia falli e cerca di far salire la squadra. Con una formazione troppo schiacciata in difesa, Belotti prova a fare la punta solitaria, ma viene sempre arginato con tempismo. Tanta grinta e tanta sostanza: 75 minuti da gladiatore. (dal 74′ Abraham 6: mandato in campo per tenere il pallone soprattutto sui rilanci lunghi: lui si sacrifica e fa tutto in modo ottimo.)

Mourinho 6.5: la sua Roma parte bene ma troppo presto inizia a difendersi senza concedere nulla agli avversari. Con il passare dei minuti, i giallorossi si schiacciano sempre di più, chiudendo totalmente gli spazi. Rui Patricio ringrazia la traversa e i capitolini strappano il pass per i quarti di finale.