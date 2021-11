Irlanda del Nord-Italia 0-0, le pagelle degli Azzurri: incubo playoff

L’Italia non va oltre lo 0-0 contro l’Irlanda del Nord e si trova costretta a giocarsi l’accesso al Mondiale 2022 tramite i playoff, a distanza di 4 anni dalla disfatta con la Svezia.

Ecco le pagelle degli Azzurri:

Donnarumma 6: chiamato poco in causa dagli avversari ma su una conclusione pericolosa degli irlandesi si fa trovare pronto.

Emerson 6: partita ordinata quella del terzino italo brasiliano che però non riesce mai a fare la differenza. (Scamacca s.v.)

Acerbi 5: sbaglia diversi passaggi e spesso si fa fregare dal diretto avversario, altra prestazione pessima.

Bonucci 6: la sua prestazione è sufficiente, trova qualche passaggio filtrante molto interessante.

Di Lorenzo 6,5: i pericoli più grossi arrivano da sue iniziative.

Tonali 5,5: la scorsa partita era entrato bene nel match ma oggi da titolare il suo rendimento non è stato a quel livello. (Cristante 5,5)

Jorginho 5: brutta prestazione la sua che non riesce mai a dare i tempi giusti alla manovra azzurra. (Locatelli 6)

Barella 6: si sbatte tanto ma non riesce quasi mai a dominare il centrocampo come suo solito. (Belotti 5)

Chiesa 6: 60 minuti in ombra poi è sempre lui quello che cerca l’iniziativa per creare qualcosa negli ultimi 30 metri.

Insigne 5: prestazione opaca la sua, macchiata anche da un’occasione facile sprecata nel primo tempo. (Bernardeschi 5)

Berardi 6,5: ci prova spesso ed è il più attivo dei 3 davanti, ma non riesce a trovare il gol.