Soccermagazine, Emanuele Celeste a Tele Radio Stereo: “Stavolta non c’è un Ventura cui dare la colpa”

Il nostro Emanuele Celeste ha parlato della Nazionale a Tele Radio Stereo, durante la fascia mattutina condotta da Riccardo Cotumaccio.

Emanuele Celeste, fondatore e direttore di Soccermagazine.it, ha parlato della Nazionale sulle frequenze dell’emittente Tele Radio Stereo. Ecco alcuni stralci delle sue dichiarazioni:

LA NAZIONALE A RISCHIO MONDIALE – “Mancini ha dimostrato di essere aperto a molteplici soluzioni. Se manca Immobile, verso il quale sente una predilezione particolare anche perché forse ci si rivede in lui, non si fa troppi problemi a gettare nella mischia Belotti, ad adottare la strategia del “falso nueve” o addirittura a giocare nel corso della stessa partita in entrambe le modalità, come accaduto l’altra sera con la Svizzera. Quindi non dovrebbe esserci una chiusura sulla scelta del rigorista. Jorginho ha sbagliato di fatto i 3 rigori potenzialmente più importanti della sua carriera e della storia recente dell’Italia. Pertanto è anche fisiologico cambiare.

Ci troviamo in una situazione molto differente rispetto a quella del 2017. Allora si era venuta a creare un’atmosfera quasi funebre e nell’ambiente regnava la paura del fallimento, stavolta invece l’Italia ha sciupato completamente da sola non una, non due, ma tre occasioni per chiudere il discorso, tra lo scivolone di Florenzi con la Bulgaria ai due rigori sbagliati da Jorginho. Se si dovesse andare agli spareggi, stavolta non ci sarebbe un Ventura al quale dare la colpa”.

JORGINHO E I RIGORI – “Di Jorginho apprezzo il sano cameratismo. Si è presentato comunque sul dischetto perché i rigori sono stati sempre una sua responsabilità e ha anche tolto i compagni dall’impaccio. Non lo si può colpevolizzare più di tanto. Il punto è che non può essere Jorginho a dire di non voler calciare il rigore. All’Europeo si è parlato tanto della forza del gruppo e non sarebbe dovuto essere un problema rivedere eccezionalmente le gerarchie, specie di fronte a un portiere che aveva già neutralizzato di recente il nostro rigorista. Berardi sta vivendo un ottimo momento nel Sassuolo e contro la Svizzera è stato tra i migliori. Avendo già segnato un rigore contro il Belgio, avrebbe rappresentato la scelta migliore in sostituzione di Jorginho”.

Il video con l’intervento completo: