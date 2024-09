Israele-Italia 1-2, le pagelle degli Azzurri: Frattesi on fire

Una buona Italia batte 2-1 Israele e si riporta in testa al girone di Nations League, in gol Davide Frattesi e Moise Kean.

Ecco le pagelle degli Azzurri:

Donnarumma 6: partita abbastanza tranquilla, sul gol non ha responsabilità.

Bastoni 6,5: aiuta la squadra in fase di impostazione spostandosi nella zona del regista, si interscambia benissimo con Dimarco.

Buongiorno 6,5: un’altra prova convincente da parte del difensore del Napoli che si candida in maniera fortissima ad essere l’erede di Acerbi.

Gatti 6: un po’ più in ombra rispetto ai suoi compagni di reparto ma la sua comunque è stata una prestazione concreta.

Dimarco 7: con Bastoni funziona alla grande, e l’assist per il gol di Frattesi è un cioccolatino. (Udogie 6,5)

Tonali 7: altra prova devastante da parte del centrocampista del Newcastle che anche questa sera domina in lungo ed in largo.

Ricci 6,5: bellissima prestazione del mediano azzurro che dà solidità e concretezza al centrocampo di Spalletti. (Zaccagni s.v.)

Frattesi 7,5: da quando Spalletti è l’allenatore della Nazionale è senza dubbio il giocatore che ne ha giovato di più. Suo il gol che sblocca la partita.

Bellanova 6: parte bene mettendo in difficoltà i suoi diretti avversari poi cala alla distanza fino ad essere richiamato in panchina. (Cambiaso 6)

Raspadori 5,5: sbaglia un paio di gol semplici, su uno di questi fortunatamente poi concretizza Kean. (Brescianini 6)

Kean 6,5: torna al gol in Azzurro dopo 3 anni, ma soprattutto conferma il suo buon avvio di stagione. (Retegui s.v.)