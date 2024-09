Juventus-Roma 0-0, le pagelle dei bianconeri: Vlahovic spento

La Juventus non riesce ad andare oltre lo 0-0 contro la Roma.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Di Gregorio 6: non viene mai chiamato in causa dagli avversari e contribuisce alla manovra difensiva dei bianconeri.

Savona 6: si limita a fare il minimo indispensabile senza riuscire mai ad incidere sulla fascia destra.

Gatti 6,5: ennesima ottima prova del capitano bianconero che si destreggia bene anche con la palla tra i piedi.

Bremer 6: un po’ più spento rispetto alle prime due uscite stagionali ma comunque non sbaglia nulla.

Cabal 5,5: soffre gli attacchi giallorossi sulla sua fascia di competenza e viene richiamato in panchina dopo 45 minuti. (Conceiçao 6,5)

Locatelli 6: partita ordinata ma non dà mai quel quid in più che ci si aspetta da lui. (Douglas Luiz 6)

Fagioli 6,5: qualche bella giocata la fa vedere, la partita così bloccata di certo non lo aiuta. (McKennie 6)

Cambiaso 5,5: spento rispetto alle scorse giornate, sbaglia anche qualche pallone di troppo nella parte nevralgica del campo.

Yildiz 5.5: oggi non riesce mai ad accendere la partita con il suo grandissimo talento e la squadra ne risente.

Mbangula 5: arriva la prima partita in cui incontra serie difficoltà com’è normale che sia per un giocatore alle prese con i primi minuti in Serie A. (Koopmeiners 6)

Vlahovic 5: sbaglia tanti palloni e scelte, a tratti si è rivisto il giocatore nervoso che tante volte è venuto fuori nel corso della scorsa stagione. (Gonzalez s.v.)