Juventus-Lazio 1-0, le pagelle dei bianconeri: Bremer decisivo

Alex Sandro 6: questa sera è attento soprattutto sulle diagonali difensive, cosa che invece spesso è il suo tallone d’Achille.

Bremer 7: non viene impegnato troppo dagli avversari ma comunque in risalita rispetto alle ultime bruttissime uscite, poi ha il merito di segnare il gol vittoria.

Danilo 6.5: tornato in versione regista difensivo, trova un paio di imbucate veramente interessanti.

Cuadrado 6: al rientro dall’infortunio non brilla dal punto di vista fisico ma gioca comunque una partita sufficiente. (De Sciglio sv)

Fagioli 5.5: wudsta sera un pochino più in difficoltà rispetto al solito, nella ripresa migliora un po’. (Miretti 6).

Locatelli 6,5: nettamente in ripresa. Primo tempo sufficiente, nella seconda parte di gara invece mette in campo un a prestazione di assoluto livello in entrambe le fasi di gioco.

Rabiot 6: col suo strapotere fisico annulla gli avversari, un pochino meno presente in fase offensiva.

Kostic 6.5: aiuta tantissimo in fase difensiva e mette in mezzo all’area tanti cross, da uno di essi arriva il gol di Bremer.

Chiesa 6.5: buona partita la sua, riesce a stare in campo quasi 90 minuti e questo per Allegri è un ottimo segnale. (Di Maria 6.5)

Vlahovic 5.5: ancora la miglior forma è molto lontana ma comunque l’atteggiamento è quello giusto. (Kean 6)