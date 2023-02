La Roma torna all’Olimpico dopo la disfatta con la Cremonese e riesce a ridare il sorriso ai suoi tifosi: in campionato non si stecca con i 3 punti che valgono il secondo posto momentaneo. L’Empoli dura solo 6 minuti e viene abbattuto da Abraham e Ibanez che sfruttano due calci d’angolo. Mourinho sorride nonostante qualche problemino per Dybala.

ROMA, PAGELLE GIALLOROSSE: IBANEZ E ABRAHAM FIRMANO IL MATCH

Rui Patricio 6: mai chiamato in causa per salvare il risultato. Serata tranquilla e ordinaria amministrazione. Si gode il pomeriggio e controbuisce con qualche rilancio lungo.

Mancini 6.5: dalle sue parti non si passa e non ha difficoltà nell’arrestare l’attacco dell’Empoli. Anticipa, lotta e si fa fare fallo: ordinato e con la testa, lontano parente di quello visto con la Cremonese.

Smalling 7: riprende il controllo della difesa della Roma e dimentica i fantasmi di Napoli. Smalling fa la voce grossa e intercetta tutto quello che passa nella sua zona: domina sulle palle alte e non lascia nulla agli avversari.

Ibanez 7: dopo appena due minuti, svetta su un calcio d’angolo e batte uno straordinario Vicario. Da quel momento in poi la gara va in discesa sia per lui che per la Roma. In difesa non fatica, amministra e si concede il lusso di qualche anticipo azzardato.

Zalewski 6.5: qualche guizzo dei suoi e tanto sacrificio in difesa. Il giovane giallorosso lotta su tutta la fascia concedendosi, quando può, qualche sgaloppata fino al cross dal fondo. Gli manca ancora un po’ l’intelligenza nella giocata, ma sicuramente un’altra prestazione buona per lui. (dal 94′ Llorente Sv.)

Matic 6.5: un gigante in mezzo al campo, pronto a dettare i tempi e i ritmi. Sbaglia poco, smista veloce anche se, ogni tanto, si concede qualche minuto di troppo di riflessione. Mourinho non può far a meno di lui.

Cristante 6.5: anche lui rigenerato dopo il match contro la Cremonese. Cristante riprende in mano la sua carriera calcistica e dimostra di non essere quello delle ultime settimene. Lotta, conquista palloni e regala ottime verticalizzazioni. Nella ripresa amministra con tranquillità, senza entrare mai in affanno.

El Shaarawy 6.5: un lavoro di enorme sacrificio con una corsa che copre tutte la fascia con una costanza spaventosa. Il faraone non si prende un attimo di riposo e si fa trovare, quasi contemporaneamente, sia in difesa che in attacco. Non ha l’occasione del tiro, ma dalla sua parte difficilmente si passa. (dall’84’ Celik Sv.)

Pellegrini 6: ancora spento, ancora forma, non sbaglia nulla e svolge il compitino. Fa difficoltà ad anticipare ed è sempre un passo indietro rispetto all’intervento. Gioca con semplicità e per adesso sembra bastare in attesa di periodi migliori. (dal 94′ Belotti Sv.)

Dybala 7: in 6 minuti, due calci d’angolo e due assist vincenti. Abraham e Ibanez ringraziano la Joya ed esultano per il doppio vantaggio che spiana la strada al successo. La Roma è dipendente dalla sua tecnica: tenta anche di mettersi in proprio ma non ha molta fortuna. È costretto ad abbandonare il campo per una botta ricevuta alle spalle. (dal 70′ Bove 6: Mourinho tenta di coprirsi maggiormente e il ragazzo rispetta ogni direttiva del suo allenatore. Tanta grinta, un giallo ed Empoli bloccato).

Abraham 7: ritrova il gol davanti al suo pubblico scegliendo perfettamente il tempo per lo stacco di testa. Sempre nel primo tempo si divora il possibile 3-0 trovando nuovamente spazio, ma colpendo malamente il pallone. Nella ripresa, Vicario si immola e impedisce all’inglese di esultare, anche se un vero attaccante avrebbe messo più cattiveria. Abraham si sta ritrovando e la Roma si frega le mani.

Mourinho 7: serviva un’immediata reazione, soprattutto sotto il piano della mentalità e la Roma ha risposto subito “presente”. In campo scendono gli 11 titolari e l’Empoli si scretola dopo appena 6 minuti, sempre grazie ai calci piazzati. Con il passare dei minuti, i giallorossi amministrano e provano a chiudere ma la sfortuna e Vicario tengono il risultato sul 2-0. I 3 punti sono fondamentali per il 4° posto, per il momentaneo aggancio all’Inter e per ridare entusiasmo ad una rosa ancora in corsa anche per l’Europa.