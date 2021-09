Juventus-Milan 1-1, le pagelle dei bianconeri: Morata illude ma non basta

La Juventus sfiora la prima vittoria stagionale in campionato con la rete di Alvaro Morata ma nel finale viene rimontata da Rebic.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 6,5: fondamentale nel finale con un miracolo su Kalulu, si è riscattato alla grande dopo le ultime brutte prestazioni.

Alex Sandro 6: alterna ottime cose a giocate elementari ma la sua prestazione rimane comunque nell’ambito della sufficienza.

Chiellini 6: di solito in queste partite si esalta tantissimo ma non avendo contro un attaccante fisico la sua prestazione rimane più anonima.

Bonucci 6,5: conferma quanto di buono visto in Champions con un’altra partita di altissimo livello.

Danilo 6,5: ormai è diventato costante nel rendimento ed anche questa sera si è dimostrato un giocatore di assoluto valore.

Rabiot 5,5: fa qualche giocata interessantissima e poi la alterna a cose veramente senza senso, purtroppo per lui alla fine il risultato finale pende per una sua non sufficienza.

Locatelli 6,5: sicuramente il più positivo a centrocampo. Gioca sempre il pallone di prima e sbaglia pochissimi passaggi, quando la sua energia cala ne risente tutta la squadra.

Bentancur 5: sbaglia due passaggi troppo semplici che avrebbero mandato i suoi compagni in porta ed alla fine risulta decisivo per il risultato finale.

Cuadrado 6: un po’ più in ombra rispetto ad i suoi standard, ci si aspetta sempre di più da lui. (Chiesa 6)

Dybala 6,5: cioccolatino per il gol di Morata con un passaggio geniale, poi con un altro colpo di tacco dà il la ad un’azione pericolosissima non finalizzata da Rabiot. (Kulusevski s.v.)

Morata 7: terzo match consecutivo in cui trova la via del gol, il suo lo sta facendo ma la squadra ancora è veramente in affanno.