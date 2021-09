Juventus-Milan 1-1, le pagelle rossonere: Rebic riacciuffa la Signora

Finisce 1-1 il big match dello Stadium: al vantaggio juventino in avvio di partita con Morata, risponde Rebic con l’inzuccata del definitivo pareggio. Buona prova collettiva del Milan considerate anche le diverse assenze e le energie spese ad Anfield. Molto bene Tomori, Tonali e Rebic, un po’ sottotono Saelemaekers e T.Hernandez complici in occasione del gol subito. Di seguito le pagelle dei rossoneri:

Maignan 6,5: Morata lo beffa con un tocco dolce, ma per il resto il portiere francese si fa trovare sempre pronto con un paio di parate ben fatte e utili a mantenere i suoi in partita.

Tomori 7: parte come terzino destro per poi tornare in mezzo, ma il risultato non cambia mai. Risulta sempre insuperabile e quando magari gli avversari sembrano avercela fatta, lui gli risbuca davanti con la sua velocità.

Kjaer 6,5: un problema muscolare lo costringe ad abbandonare il campo intorno alla mezzora. Fin lì era stato il solito baluardo difensivo mettendo in mostra un paio di grandi interventi (dal 35′ Kalulu 6,5: entra quasi a freddo in un match di questa portata, ma la cosa non lo scalfisce minimamente. Prestazione attenta ed ordinata che per poco non diventa memorabile, ma Szczesny con la sua manona rovina la festa).

Romagnoli 6: soffre un po’ in avvio, poi invece prende le misure agli avanti bianconeri e alza il muro insieme al compagno di reparto. Forse non era nemmeno facile dopo le dichiarazioni di Raiola di ieri.

T. Hernandez 5: lui e Cuadrado si annullano a vicenda praticamente, però in occasione del gol subito nasce tutto da un suo appoggio di testa corto, anche se poi è bravo a evitare di fare fallo su Morata e farsi espellere.

Tonali 7: si conferma sugli altissimi livelli di inizio stagione. Stravince l’ipotetico duello a distanza con Locatelli, ma è meglio soffermarsi unicamente su un’altra prestazione a tutto tondo di un giocatore completamente ritrovato.

Kessie 5,5: ancora lontano dagli standard a cui aveva abituato l’anno scorso. Vuoi le voci sul rinnovo, vuoi le Olimpiadi, vuoi l’infortunio al rientro, ma il presidente appare ancora sottotono come nelle prime uscite stagionali (dal 63′ Bennacer 6: si piazza in mezzo al campo e cerca di dare maggiori geometrie. Anche lui deve ritrovare lo smalto dei giorni migliori).

Saelemaekers 5: prestazione non positiva. La Juve affonda spesso e con facilità dalla sua parte e sbaglia il tempo dell’uscita nell’azione del gol subito. Anche tecnicamente è parecchio impreciso rispetto al solito (dal 63′ Florenzi 5,5: prende il posto del belga, ma non fa molto di più. Non lo si vede granché e anche lui non sembra essere ancora in formissima).

Diaz 6: fluttua in tutte le zone centrali del campo e si fa dare palla senza paura per cercare di creare qualcosa. Cala nel finale quando la stanchezza inizia a farsi sentire (dal 93′ Maldini: S.V.).

R. Leao 5,5: prova qualche sgasata sulla sinistra, ma Danilo lo contiene bene. Qualche buono sprazzo qua e là ma senza mai riuscire a lasciare il segno.

Rebic 7: con i forfait di Ibra e Giroud si ritrova di nuovo là a fare la guerra con quei due volponi di Bonucci e Chiellini. Si sbatte e ci prova come sempre fino poi trovare un’incornata di ottima fattura che regala un pareggio importante ai suoi.

All. Pioli 6,5: deve fare già i conti con la prima emergenza stagionale che si aggrava ulteriormente con il ko di Kjaer alla mezzora, ma non perde la bussola e tiene la barra dritta. La sua squadra termina in crescendo e se Szczesny non avesse fatto quel miracolo su Kalulu, a quest’ora parleremmo di un’altra grande impresa.