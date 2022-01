Juventus-Sampdoria 4-1, le pagelle dei bianconeri: poker della Vecchia Signora

La Juventus vince e convince 4-1 contro la Sampdoria grazie alle reti di Juan Cuadrado, Daniele Rugani, Paulo Dybala ed Alvaro Morata.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Perin 6: serata tranquilla per l’ex Genoa, sull’unico tiro dei doriani ci arriva ma non può nulla.

Alex Sandro 5,5: prestazione che non convince da parte del terzino brasiliano, come al solito il gol avversario arriva sempre dalla sua parte.

Rugani 6,5: dopo una serie di buone prestazioni arriva anche la ciliegina sulla torta con il gol del momentaneo 2-0.

Danilo 6: buon rientro dopo 2 mesi di assenza per il brasiliano che questa sera viene impiegato da centrale difensivo. (Chiellini 6)

De Sciglio 6: sta trovando continuità dopo un periodo un po’ sfortunato, mettendo in campo un’altra partita sostanziosa.

Rabiot 6,5: prestazione molto buona da parte del centrocampista francese che finisce la partita in crescendo.

Arthur 6,5: dà ottimi tempi di gioco alla squadra e mette in atto delle ottime giocate tra cui l’assist per Rugani, per la prima volta in coppia con Locatelli dal primo minuto funziona benissimo. (Bentancur 6)

Locatelli 6,5: ormai come al solito si conferma uno dei leader di questa Juventus.

Cuadrado 7: migliore in campo. Sblocca la partita con una bella punizione e mette in campo tante altre giocate. (Ake 6,5)

Kulusevski 5: unica nota negativa della serata, non riesce ad incidere nemmeno in una serata in cui la Juventus domina il gioco. (Dybala 6,5)

Morata 6,5: trova un bel gol poi annullato per un fallo di Rabiot ad inizio azione, poi prima di lasciare il campo trova il gol su calcio di rigore. (Kaio Jorge s.v.)