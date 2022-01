Lazio-Udinese 1-0, le pagelle dei biancocelesti: basta Immobile

All’Olimpico di Roma, la Lazio passa di misura il turno contro l’Udinese e ai quarti di Coppa Italia incontrerà il Milan. Gol dell’inesauribile Immobile decisivo per la vittoria. Bene anche Marusic, Felipe Anderson e Muriqi.

Questi i voti dei biancocelesti:

Reina 6: partita da ordinaria amministrazione. Poco impegnato nel primo tempo. Nel prosieguo è chiamato in causa in due occasioni e risponde con attenzione;

Lazzari 6,5: una garanzia sulla fascia e quando può si propone in avanti; a tratti distratto nella ripresa. Si riprende sul finire insieme a tutta la squadra;

Patric 6: partita da centrale senza sbavature; nella ripresa combatte con maestria la fisicità di Beto. Dal 115’ Vavro s.v.

Luiz Felipe 6: in fase di impostazione dialoga bene con il centrocampo della Lazio. Molte volte dà l’avvio alla fase offensiva;

Marusic 6,5: oggi è uno dei protagonisti della vittoria. Gioca con grinta e con l’esperienza del veterano. Salva miracolosamente in scivolata al 39’ su Success lanciato in gol da Pussetto; dall’80’ Hysay 6: non dà quel plus di freschezza sicurezza che serviva alla retroguardia della Lazio nel momento in cui è chiamato ad intervenire. Tuttavia cresce nei tempi supplementari;

Milinkovic-Savic 6: come sempre si fa notare nel gioco aereo, molto propositivo, specialmente sul finire dei tempi regolamentari. C’è sempre il suo zampino nelle due occasioni più pericolose della Lazio del secondo tempo. Dà tanto quindi è quasi perdonato qualche sbavatura durante i supplementari;

Leiva 6: il suo contributo è fondamentale per la manovra della Lazio; tiene bene la zona con personalità. Dal 46’ Cataldi 6: il suo tocco è determinante per deviare in extremis il sinistro di Samardzic. Il gol è 50% firmato dal suo impeccabile lancio che manda Immobile in gol;

Luis Alberto 6: mantiene con diligenza l’ordine al centrocampo. Smista palloni importanti, e gli è richiesto anche di usare più praticità che la solita classe; sente la mancanza di Immobile nel primo tempo. Poi cresce col crescere del gioco di tutta la squadra;

Felipe Anderson 6,5: dai suoi piedi fantasia e buoni spunti in tutta la gara. Anche durante i tempi supplementari dà filo da torcere agli avversari. Dal 103’ Luka Romero s.v.;

Muriqi 6,5: sebbene non pericolosissime le due occasioni di testa del primo tempo dimostrano la grinta messa in campo oggi. Tanto movimento ed impegno in area per tutta la gara per una prestazione più che sufficiente. Dal 71’ Immobile 6,5: entra da subito col piglio giusto sfiorando il gol anche se in posizione di fuorigioco di partenza. Per tutta la gara è attento. Decisivo il suo pallonetto che finisce in rete e regala il passaggio del turno alla Lazio;

Zaccagni 5,5: potrebbe fare molto di più di quanto visto questa sera. Fuori dal gioco. Comunque complice della partita no anche le conseguenze dello scontro con Success. Dal 46’ Moro 6: un po’ di inesperienza viene fuori come in occasione del giallo rimediato al 118’, ma tutto sommato una buona prestazione.