Juventus-Stoccarda 0-1, le pagelle dei bianconeri: super Perin non basta

La Juventus esce sconfitta 1-0 nella terza giornata di Champions League contro un convincente Stoccarda.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Perin 8: tiene su la baracca fino al 92′ con almeno 3 parate decisive oltre al rigore parato al novantesimo.

Savona 5: in difficoltà costante, non riesce mai a trovarsi nella posizione giusta e soffre tremendamente i diretti avversari. (Cambiaso 6)

Kalulu 5,5: alla sua prima partita poco convincente da quando veste la maglia della Juventus.

Danilo 4,5: Motta gli concede un’occasione da titolare e lui la fallisce miseramente con una prestazione pessima condita pure da un’espulsione per doppia ammonizione nel giro di pochissimi minuti.

Cabal 6: fa il suo, da lui non si pretende la luna e non sbaglia niente.

Thuram 5,5: ancora indietro di condizione e lo si vede soprattutto quando deve fare l’ultimo passaggio oppure ripiegare in difesa. (Rouhi s.v.)

Fagioli 5,5: è in un periodo non brillantissimo ed anche questa sera ha confermato questa sua fase di down fisico.

McKennie 5: non si vede mai nonostante sia rimasto in campo per 55 minuti. (Locatelli 6)

Conceição 6: prova qualche sprintata ma oggi trova difficoltà nel tagliare in due la difesa avversaria. (Weah 6,5)

Yildiz 5: si estranea subito dalla partita ed anche nelle poche occasioni che si crea nella ripresa non riesce ad essere pericoloso.

Vlahovic 4,5: serata da dimenticare. Non viene mai trovato dai suoi compagni, ma anche lui fa poco per creare la possibilità che questo possa succedere. (Adzic 5,5)