Juventus-Villarreal 0-3, le pagelle dei bianconeri: crollo allo Stadium

La Juventus viene travolta in casa dal Villarreal con un sonoro 3-0 e saluta nuovamente la Champions League agli ottavi di finale.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 6: non ha colpe sui gol subiti, il primo rigore lo intuisce anche ma non riesce a pararlo.

De Sciglio 5,5: alterna qualche buona giocata ad errori elementari ma alla fine risulta tra i meno peggio.

Rugani 4,5: dopo una partita di buon livello causa un rigore inutile che taglia le gambe alla Juventus. (Dybala s.v)

de Ligt 5: come il suo compagno di reparto ha sulle spalle un rigore causato anche se meno grave dato che era a risultato già acquisito.

Danilo 5: concorso di colpe in occasione del secondo rigore a favore degli spagnoli, errore che da lui non ci si aspetterebbe.

Rabiot 6: l’unico dei 3 centrocampisti a salvarsi da questa serata disastrosa, buona partita in fase di interdizione e prova anche due conclusioni verso la porta avversaria.

Arthur 5,5: sbaglia poco ma come spesso gli capita si limita a muovere la palla in orizzontale senza mai cercare l’imbucata degli attaccanti.

Locatelli 5: era una serata in cui bisognava prendersi la squadra sulle spalle ed invece lui sparisce come i suoi compagni di squadra. (Bernardeschi s.v.)

Morata 5,5: primo tempo buono poi la sua prestazione scende di tono fino a sparire dal match. (Kean s.v.)

Vlahovic 6: come Rabiot, tra i pochissimi a salvarsi. Nel primo tempo va vicinissimo al gol in un paio di occasioni per il resto viene cercato veramente poco dai compagni.

Cuadrado 5: come altri suoi compagni il primo tempo è buono ma poi nella ripresa non combina più niente ed il tutto si traduce con l’ennesima eliminazione agli ottavi di Champions League.