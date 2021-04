Milan-Genoa 2-1, le pagelle rossonere: fortuna, sofferenza e tre punti

Serve un autogol di Scamacca al Milan per ritrovare finalmente la vittoria a San Siro. Tre punti pesantissimi per la corsa ad un piazzamento Champions che arrivano al termine dell’ennesima partita casalinga giocata non bene e con tanta sofferenza nel finale. Male tanti singoli, bene in pochi, ma quello che importa è soprattutto il risultato finale. Di seguito le pagelle dei rossoneri:

G. Donnarumma 5: saranno le voci sempre più pesanti e insistenti sul suo futuro, ma oggi non sembra il solito. Un paio di errori con i piedi e poi quell’uscita maldestra che poteva costare veramente carissimo, più del suo ipotetico ingaggio futuro.

Kalulu 6: svolge il suo compitino sulla fascia senza infamia né lode. Lascia il posto a Dalot quando serve maggiore spinta in avanti (dal 62′ Dalot 6: entra bene anche oggi, con il piglio giusto, soprattutto quando c’è da difendere il risultato nel finale).

Kjaer 7: il primo dei due salvataggi sulla linea nel finale porta la sua firma e potrà essere uno dei momenti chiave a fine stagione. Per il resto fa la sua solita partita precisa e attenta, in cui va anche vicino al gol con un colpo di testa che si spegne di poco a lato.

Tomori 6: macchia un’altra prestazione di spessore perdendosi sciaguratamente Destro in occasione del gol, ma trova la redenzione finale e meritata con il suo salvataggio sulla linea successivo a quello di Kjaer e che per il peso specifico che potrebbe avere gli vale la sufficienza.

T. Hernandez 6: fatica a trovare gli spazi per spingersi in avanti come sua consuetudine, ma risulta molto attento in fase difensiva dove non concede nulla ai vari avversari che si affacciano dalle sue parti.

Kessie 6: oggi non strappa l’occhio come ha abituato quest’anno, ma la sua presenza in mezzo al campo è sempre fondamentale per l’equilibrio della squadra.

Bennacer 5,5: i giri del motore iniziano ad alzarsi, ma oggi commette troppi errori di misura. L’immagine emblematica è il passaggio scaraventato in rimessa laterale da cui poi nasce l’angolo dell’1-1 rossoblu (dal 73′ Tonali 6: entra per dare maggiore sostanza e freschezza al centrocampo nel finale).

Saelemaekers 6: sempre frizzante e vivace, ma al tempo stesso frenetico e impreciso nel momento di rifinire o concludere l’azione. (dal 62′ B. Diaz 5,5: Pioli lo inserisce largo a destra, ma lo spagnolo fatica a trovare la posizione giusta ed entrare in partita come potrebbe e dovrebbe).

Calhanoglu 5: ancora male. Sbaglia tantissimo tecnicamente per uno come lui e non riesce mai ad incidere con una giocata decisiva. Anche lui forse si sta facendo distrarre troppo dalle chiacchiere sul suo futuro (dall’88’ Krunic: S.V.).

Rebic 6,5: sblocca il match con un grandissimo gol di sinistro che lui fa risultare semplice, ma non lo è affatto. Nel secondo tempo invece sciupa malamente un’occasione facile facile sparando il destro in curva.

R. Leao 5: ennesima prova che lui la prima punta unica non la può fare. Si vede pochissimo e quando gli capita la palla buona per il 2-0 scivola e calcia in bocca a Perin (dal 62′ Mandzukic 6,5: dal bel gesto fuori dal campo con la rinuncia allo stipendio, ai fatti in campo con la presenza decisiva nel generare l’autogol partita di Scamacca)

All. Pioli 6: sceglie Leao per rimpiazzare Ibra, ma si dimostra un buco nell’acqua come altre volte. Rimedia con l’inserimento di Mandzukic e con un po’ di fortuna riesce a spezzare il tabù San Siro e portare a casa tre punti preziosissimi.