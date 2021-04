Roma-Ajax 1-1, pagelle giallorosse: i capitolini vanno in semifinale

In un Olimpico vuoto, la Roma entra di diritto nelle 4 formazioni migliori della seconda competizione d’Europa: il pari è sufficiente per poter accedere alla semifinale. Il Manchester United è di un livello ancora più alto ma, ora, tutto può accadere.

ROMA, LE PAGELLE GIALLOROSSE: DZEKO FA VOLARE I CAPITOLI

Pau Lopez 5.5: non viene chiamato a parate importanti, ma ha qualche colpa sull’1-0 dell’Ajax dove esce in ritardo. Con i piedi è terrificante e non riesce a confermare la stessa prestazione regalata alla Johan Cruijff Arena.

Mancini 6.5: gara dura per la difesa della Roma e Mancini è quasi perfetto nella gestione, soprattutto nell’arginare Tadic nel primo tempo. Nella ripresa si addormenta insieme a Cristante e si fa infilare da Brobbey. Unico vero nero che poteva costare caro.

Cristante 6: anche lui in difficoltà con un Ajax offensivo e alla ricerca della rete. Insieme a Mancini si è complice dell’1-0 degli ajacidi. Nel finale rispolvera il vecchio stile dei difensori e spazza qualunque pallone gli capita a tiro alleggerendo la pressione nella sua area.

Ibanez 5.5: ha ancora troppe amnesie e sbaglia tante palle soprattutto nel primo tempo. Nella seconda parte di partita è più attento, puntuale e battagliero, ma serve ancora più maturità in questi ambiti europei.

Calafiori 6.5: una partita attenta dove pensa più a difendere che a offendere. Nel momento più difficile per i giallorossi si inventa una galoppata che lo porta a fornire l’assist per l’1-1 di Dzeko. Peccato per il suo infortunio che lo ha costretto ad uscire costringendo Veretout a diventare terzino. (dall’81’ Villar 6: Fonseca lo inserisce per avere qualità e ordine a centrocampo. Lo spagnolo risponde “presente” e da il suo apporto alla causa).

Diawara 6.5: si piazza al centro del campo con autorità e smista tantissimi palloni. Arrestra per dare una mano alla difesa e combatte su ogni pallone, recuperandone di velenosi. Questa volta non sbaglia nulla e chiude tra i migliori in campo.

Veretout 6: un po’ spaesato e alla ricerca costante di una posizione. Mancano i suoi strappi e le sue accelerazioni palla al piede: si schiaccia troppo, ma contribuisce al muro difensivo che ostacola il fraseggio dell’Ajax in impostazione.

Karsdorp 6: croce e delizia con alcuni errori di leggerezza ma anche con un finale di gara da combattente. Quando servono gli anticipi e le chiusure Karsdorp dimostra di avere testa. Dalla sua parte, nella ripresa, si presenta Tadic, un avversario che farebbe girare la testa a qualunque avversario.

Pellegrini 7: sin dal primo minuto prova a caricarsi la squadra sulle spalle. Pellegrini ci crede, gioca con rabbia e prova a far salire i suoi compagni. Ad inizio match si divora l’1-0 che avrebbe spalancato le porte alla Roma: dopo la cavalcata, però, arriva poco lucido e tira centrale.

Mkhitaryan 5.5: doveva essere l’arma in più per la Roma ma arriva scarico. È evanescente e non riesce ad imporsi, forse troppo isolato con la squadra impeganta a difendersi. Corre e lotta ma è mancata la sua qualità. (dall’87’ Pedro Sv.)

Dzeko 7.5: il vero trascinatore di tutta la compagine giallorossa. Ogni pallone alto è suo che amministra con intelligenza: l’entrata di Schuurs gli toglie questo vantaggio ma non perde mai l’occasione per pungere. Al primo contropiede buono della Roma, arriva la sua zampata che fa volare Fonseca in semifinale. (dall’81’ Mayoral 6.5: pochi minuti ma un contributo gigante. Mayoral tiene palla, stoppa palloni velenosi e permette alla sua formazione di correre meno rischi possibili. Rimedia due falli importanti che spezzano la pressione dell’Ajax).

Fonseca 7: missione compiuta con un avversario ostico e abituato a giocare in verticale. La Roma soffre in difesa, come sempre, ma è compatta e cinica quando occorre. Numeri fantastici in Europa League con 12 vittorie su 14 partite, una sconfitta e un pareggio. I giallorossi, adesso, possono sognare sperando di recuperare al meglio qualche elemento fondamentale in vista del Manchester United.