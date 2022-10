Milan-Monza 4-1, le pagelle rossonere: poker con turnover

Il Milan vince 4-1 contro il Monza e continua la striscia di vittorie consecutive in campionato. Pioli può sorridere anche per le buone risposte ottenute dai giocatori impiegati che era curioso di testare, Origi su tutti. Mattatore di serata, però, è Brahim Diaz con una doppietta d’autore, ma costretto ad abbandonare il campo anzitempo per un problema muscolare. Di seguito le pagelle dei rossoneri:

Tatarusanu 6: tre interventi importanti, ma sembra avere un po’ di problemi sulla lettura delle punizioni. Quella di stasera di Ranocchia non era certo irresistibile così come quella di Bajrami a Empoli.

Dest 6: meglio delle prime uscite. Dimostra una buona gamba e si porta in avanti con personalità. Ancora da sistemare qualcosa in fase difensiva (dal 46′ Kalulu 6: entra e dà sicurezza e ordine alla fascia destra).

Kjaer 6: fa un’oretta di buon rodaggio dopo l’infortunio in vista dell’impegno in Champions a Zagabria (dal 60′ Gabbia 6: entra a partita incanalata e fa il suo per tenere la barra dritta).

Tomori 6,5: Dany Mota prova a sgusciargli via qualche volta, ma sceglie l’avversario sbagliato. Fa bene anche in fase di impostazione.

T. Hernandez 7: spinge con intelligenza e bene. Ogni volta che va giù crea grattacapi alla difesa brianzola e nel finale serve l’assist a Leao.

Pobega 6: tanta corso e soprattutto tanta legna in mezzo al campo. Lascia i compiti di impostazione totalmente nei piedi del compagno di reparto. E così Tonali ha potuto riposare serenamente.

Bennacer 6,5: fa un po’ fatica a carburare, ma poi prende in mano le redini del centrocampo come al solito.

Messias 6,5: fa un grandissimo lavoro di sacrificio in fase difensiva, dando una mano importante a Dest nel primo tempo. Buono il suo spunto che porta al gol di Origi che chiude definitivamente la partita.

B. Diaz 8: spacca la partita con due giocate che devono diventare un must del suo repertorio. Sembra essere scoccato qualcosa in lui che speriamo il problema muscolare accusato non vada a spegnere (dal 53′ De Ketelaere 5,5: entra a freddo e sembra giocare con il freno a mano tirato per non farsi di nuovo male essendo reduce da un infortunio. Altrimenti sarebbe abbastanza inspiegabile la mancata conclusione nel finale).

Rebic 6: torna titolare e lo fa sull’out mancino dove dialoga bene con Theo come ai vecchi tempi. A inizio ripresa ha la palla del 3-0, ma Di Gregorio gli sbarra bene la strada (dal 60′ R. Leao 6,5: pronti, via accusa un mezzo dolorino e sembra volersi risparmiare visto che la partita è già in ghiaccio. Quando però Theo gli appoggia la palla giusta è bravo a freddare Di Gregorio e aggiungere il suo nome sul tabellino).

Origi 7,5: alla prima da titolare dà segnali molto incoraggianti. Con la sua velocità mette sempre in apprensione i difensori avversari e trova sia il primo assist che il primo gol in maglia rossonera (dal 78′ Vranckx: S.V.).

All. Pioli 7: opta per un turnover abbastanza massiccio, ma trova le risposte che desiderava. Dice sempre di considerare tutti i suoi giocatori dei titolari e se poi i risultati sono questi è difficile dargli torto.