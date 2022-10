Bologna-Lecce 2-0, le pagelle dei giallorossi: i difensori centrali i più positivi

Al Dall’Ara di Bologna il Lecce è sconfitto dai padroni di casa con reti di Arnautovic e Ferguson. Deludente la prova dei salentini. Si salvano solo Baschirotto e Pongracic. Buona prova anche per Falcone che sui gol nulla può. Sufficienze anche per Ceesay, Oudin e Blin. Male Hjulmand.

Questi i voti dei giallorossi:

Falcone 6: alcuni buoni interventi, ma anche un’uscita a vuoto. Prestazione tutto sommato sufficiente;

Gendrey 5,5: una prova sufficiente influenzata negativamente dal rigore, tra l’altro molto dubbio, di cui è protagonista;

Baschirotto 6,5: in una giornata in cui il Lecce subisce l’iniziativa degli avversari lui si destreggia con la solita grinta e abilità. Peccato che ancora non riesca nella fase offensiva ad essere più preciso nelle conclusioni aeree;

Pongracic 6: buona la sua prestazione. Insieme a Baschirotto uno dei più positivi del Lecce;

Pezzella 5: sufficiente nella fase difensiva, ma manca la sua spinta sulla fascia quando bisognava recuperare il risultato;

Gonzalez 5: avulso dal gioco e impreciso nei passaggi;

Hjulmand 4,5: rientra dalla giornata di squalifica, ma non sembra lui. Nervoso, impreciso, sbaglia numerosi passaggi e si lascia anticipare dall’avversario in occasione del raddoppio del Bologna. Dal 73’ Blin 6: la sua una gara diligente e volenterosa;

Askildsen 5: giornata deludente anche per lui; non aiuta il centrocampo. Dal 46’ Oudin 6: la sua entrata sveglia un po’ la manovra del Lecce. Va anche al tiro anche se non in maniera pericolosa;

Strefezza 5,5: solo un buon assist a Di Francesco; per il resto buio pesto. Dal 73’ Rodriguez 5,5: si vede solo a sprazzi ma da lui ci si aspetta molto di più;

Ceesay 6: lasciato troppo solo in avanti si distingue comunque per impegno e qualche buon appoggio per i compagni. Dall’83’ Colombo s.v.;

Banda 5: completamente fuori dal gioco, non entra mai in partita. Dal 46’ Di Francesco 6: molto più vivace di Banda, sfortunato in qualche conclusione.