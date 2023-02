Nantes-Juventus 0-3, le pagelle dei bianconeri: Di Maria show

La Juventus travolge il Nantes nel ritorno dei playoff di Europa League grazie alla tripletta di Angel Di Maria.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 6,5: in naftalina quasi fino al novantesimo poi si fa trovare prontissimo nell’arrembaggio dei francesi.

Alex Sandro 6,5: buona partita anche in fase di impostazione, è da qualche partita che si fa trovare spesso nella zona centrale del campo.

Bremer 6: serata tranquilla per l’ex difensore del Torino.

Danilo 6,5: come al solito prestazione buona, ad inizio partita risulta importantissimo durante l’assalto del Nantes. (Bonucci s.v.)

De Sciglio 6,5: buona partita sulla fascia destra, si fa vedere spesso anche nell’area avversaria e sbaglia pochissimi palloni. (Cuadrado 6)

Fagioli 6,5: attento in fase difensiva e molto aggressivo già dal primo possesso degli avversari, da un suo pallone recuperato parte l’azione dell’eurogol di Di Maria.

Locatelli 6,5: conferma il suo ottimo periodo di forma disputando un’altra grandissima partita in entrambe le fasi di gioco.

Rabiot 6: gioca bene ma non fa mai nulla di eclatante limitandosi sempre a fare le giocate più tranquille.

Kostic 6,5: sulla fascia è sempre un pericolo e nel finale di primo tempo solamente il palo interno gli nega la gioia del gol. (Iling-Junior s.v.)

Di Maria 8: questa sera risulta un marziano tra gli umani, non sbaglia niente e trova la tripletta. Il primo gol sicuramente entrerà in lizza per il premio Puskas. (Paredes s.v.)

Kean 5: ennesima prestazione insufficiente nel corso della stagione, atteggiamento veramente irritante. (Vlahovic 6)