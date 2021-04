Parma-Milan 1-3, le pagelle rossonere: ennesima vittoria esterna

Dopo il passo falso casalingo con la Samp, il Milan ritorna subito alla vittoria e lo fa ancora una volta lontano da San Siro. Finisce 3-1 per i rossoneri al Tardini al termine di una partita pressoché perfetta per 60 minuti, ovvero finché Maresca non estrae il rosso a Ibra. Espulsione di cui si discuterà tanto per la dinamica, ma solo di quello perché per sua fortuna i suoi compagni riescono a portare a casa i tre punti. Di seguito le pagelle degli uomini di Pioli:

G. Donnarumma 6,5: strepitoso nella doppia parata su Conti e Pellè, meno bene invece in occasione del gol subito dove non sembra scegliere il tempo migliore per l’uscita. Nel finale però fa sentire la sua presenza in area con sicurezza su tutti i palloni diretti verso la sua area di rigore.

Kalulu 6: non bellissimo da vedere forse, ma alla fine sempre efficace. Può e deve migliorare a livello tecnico e di postura del corpo, ma di fronte alla sua rapidità Gervinho alza sempre bandiera bianca (dal 77′ Gabbia: S.V.).

Kjaer 6: fa a sportellate con Pellè e Cornelius come piace a lui e ne esce spesso vincitore. Guida bene la linea difensiva diventata a tre nel finale per reggere all’assedio del Parma.

Tomori 6,5: sempre più una certezza. Se in fatto di velocità si sapeva che non ci fosse paragone con le punte centrali parmensi, nel finale dimostra invece anche grande solidità e fisicità nel corpo a corpo con gli avversari.

T. Hernandez 6: prova qualche accelerazione delle sue, ma va un po’ troppo fuori giri. Da una sua percussione in avanti nasce il gol del 2-0 che lui rifinisce per il tocco a Kessie, ma si perde il taglio di Gagliolo alle sue spalle in occasione della rete del difensore italosvedese.

Bennacer 6: sicuramente meglio di domenica scorsa. Le gambe girano meglio e anche la lucidità è migliore, seppur ancora un paio di errori di misura non da lui. Non ha ancora i 90 minuti nelle gambe e quindi lascia spazio alla fisicità di Meitè (dal 72′ Meitè 5,5: entra per dare maggiore prestanza fisica, ma abbassa il tasso di qualità e appare un po’ svagato).

Kessie 7: con una settimana senza altre partite nelle gambe, torna a macinare chilometri per tutto il campo. Trova il decimo gol in campionato che sembra indirizzare definitivamente la partita. Mezzo punto in meno perché si fa sovrastare troppo facilmente da Pellè in occasione del gol subito.

Saelemaekers 6,5: riportato in posizione più avanzata ritrova movimenti e sicurezza nelle giocate. Non ruba mai l’occhio, ma fa un altra partita di sostanza e utilità (dal 72′ Dalot 6,5: entra in partita con il piglio giusto e lo si vede bene quando strappa palla a Traore e manda in porta Leao per congelare la partita).

Calhanoglu 5,5: ancora non è il giocatore che faceva la differenza all’andata. Un passettino avanti rispetto all’ultimo match, ma da lui ci si aspetta sempre molto di più, soprattutto se poi le richieste per il rinnovo sono quelle che circolano (dal 77′ Krunic: S.V.).

Rebic 7: torna dall’inizio e torna decisivo. Bellissimo il movimento e il tiro con cui sblocca il match, ma la sua prestazione è fatta anche da tante altre cose utili (dall’84’ R. Leao 6,5: entra nel finale per l’esausto Rebic ed è cinico nel freddare Sepe e mettere in ghiaccio il match).

Ibrahimovic 6: il voto finale è la media tra i gesti tecnici deliziosi e decisivi che portano ai due gol rossoneri e i gesti evitabili e ingenui che portano al rosso che poteva costare molto caro. Ora dovrà sperare nella bontà del giudice sportivo.

All. Pioli 6,5: con una settimana di tempo per lavorare e quasi tutta la rosa a disposizione, la sua squadra torna ad esprimersi a buonissimi livelli e sembra chiudere la pratica già nel primo tempo. Poi però nel giro di cinque minuti arrivano il rosso a Ibra e il gol di Gagliolo, ma risistema bene i suoi e il Milan ottiene tre punti pesantissimi.