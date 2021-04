Ajax-Roma 1-2, pagelle giallorosse: Pau Lopez e Ibanez fanno sognare

La Roma vince in rimonta contro un Ajax che era imbattuto da 24 partire: alla Johan Cruijff Arena ci pensano Pellegrini e Ibanez a far sognare i giallorossi con un Pau Lopez che tiene a galla i suoi parando un rigore a Tadic.

ROMA, LE PAGELLE GIALLOROSSE: PAU LOPEZ PARA, IBANEZ SEGNA. I CAPITOLINI SOGNANO

Pau Lopez 7.5: con i piedi è un disastro e qualche incertezza la regala sempre, ma senza di lui la Roma, questa sera, sarebbe uscita sconfitta. Tre grandi parate, un grande secondo tempo e il rigore neutralizzato a Tadic. Pau Lopez si fa sentire e dimostra di essere fondamentale quando serve.

Ibanez 7: il gol della vittoria vale il voto così alto. Nel primo tempo non viene messo molto in difficoltà, ma nella ripresa commette un fallo ingenuo su Antony che vale il calcio di rigore per l’Ajax. Pau neutralizza e fa dimenticare l’errore del difensore: il brasiliano si riscatta con un bel controllo di testa e un tiro sotto la traversa che permette alla Roma di chiudere con un 2-1 fuori casa.

Cristante 6.5: cerca di limitare Tadic e Brobbey in qualunque modo possibile. In marcatura è preciso ma fa fatica a recuperare quando attaccato in velocità. Essenziale nella ripartenza dal basso con passaggi precisi e sicuri.

Mancini 5.5: pesa l’incertezza sulla rete dell’1-0. Il difensore viene messo in difficoltà da un passaggio lento di Diawara ma la sua esitazione nell’intervenire vale il gol del vantaggio avversario. Superato il momento no, dimostra di avere testa e carattere nel tenere Neres e Tadic ma, l’insufficienza è sacrosanta per un errore troppo grave che non passa inosservato.

Spinazzola 6.5: brillante e in palla, i suoi avversari non riescono a tenerlo. Belle galoppate difficili da arginare con cross velenosi che hanno creato più di un problema alla difesa dell’Ajax. Poi l’infortunio che lo costringe ad uscire troppo presto. (dal 29′ Calafiori 6: un po’ impaurito si limita a svolgere il compitino. Mai velenoso, ma attendo dalla sua parte, soprattutto nella fase difensiva).

Diawara 5: pesa troppo l’ennesimo errore su un passaggio alle retrovie. Il piede non è dei più sensibili per un calciatore che ha fatto del fraseggio il suo punto di forza. La sua disattenzione costa l’1-0 in una prima frazione di gioco dove l’Ajax non aveva creato molto. Partita quasi compromessa, risolta grazie al gruppo.

Veretout 6.5: ritorna a centrocampo dopo l’infortunio e la sua presenza si fa subito sentire. Si muove e cerca di inserirsi lottando su ogni palla. Blocca tante azioni avversarie ma con il passare dei minuti va in carenza d’ossigeno. (dal 76′ Villar 6: entra per dare respiro alla manovra e la sua tecnica è una boccata d’ossigeno per la squadra).

Peres 6.5: una partita di grande qualità per Peres che si è ripreso a pieno la sua Roma. Ritornato nella capitale come sostituizione, le sue prestazioni gli hanno consentito di essere sempre più presente. Ottime chiusure in difesa, diagonali perfette e spinta intelligente che aiuta la manovra. Un giocatore nuovo grazie alla mano di Fonseca.

Pellegrini 6.5: segna finalmente su punizione dopo tantissimi tentativi, complice un erroraccio di Scherpen che cade in una brutta papera. Il centrocampista prova a dare profondità e a ripartire in contropiede ma sbaglia l’ultimo passaggio in un paio d’occasioni. Poco lucido ma ancora determinante.

Pedro 5.5: ancora insufficiente la sua prestazione. I giallorossi hanno bisogno del suo estro che latita a sbocciare. Qualche buona giocata ma è troppo evanescente per un giocatore della sua caratura. (dall’88’ Perez Sv.)

Dzeko 6.5: gli manca solo il gol al bosniaco è preziosissimo per la sua Roma. Non perde un contrasto aereo e riesce sempre a servire i compagni lottando su ogni pallone. Approccio giusto per l’attaccante che non segna ma gioca per la squadra. (dal 76′ Mayoral Sv.)

Fonseca 7: la Roma strappa un pesante 2-1 che è oro visto il momento di crisi della squadra giallorossa. La difesa funziona bene ma cade in qualche errore di troppo, le solite amnesie che potevano compromettere drasticamente la gara. L’attacco non ha la giusta brillantezza senza Mkhitaryan ma Dzeko si carica il reparto sulle spalle e trascina i compagni. I giallorossi continuano a sognare e, adesso, è fondamentale non sbagliare all’Olimpico tra una settimana.