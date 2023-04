Roma-Milan 1-1, le pagelle rossonere: Saelemaekers riacciuffa i giallorossi

Finisce 1-1 all’Olimpico al termine di una partita non bella, ma battagliata, equilibrata e molto spezzettata. O per lo meno per 94 minuti, ovvero finché Abraham non ha trovato il gol del vantaggio poi vanificato da Saelemaekers tre giri di lancette dopo. Gara sottotono dei rossoneri, complice anche il modo di giocare degli avversari, molto fisici e raccolti nella propria metà campo. Di seguito le pagelle degli uomini di Pioli:

Maignan 6: prende gol all’unico tiro indirizzato verso la porta difesa da lui, senza poter far nulla. Per il resto governa la difesa e dà la solita sicurezza ai compagni.

Calabria 6,5: prosegue nel buon periodo di forma recente. Nel primo tempo è lui il più pericoloso dalle parti di Rui Patricio. Commette una sola sbavatura a cui pone rimedio Krunic all’interno di una partita molto attenta.

Kjaer 6,5: dirige la difesa con autorità e anche lui dà continuità alle ultime buone uscite. E’ lui spesso e volentieri a far partire l’azione dal basso e offre un paio di sventagliate interessanti (dal 73′ Kalulu 6: entra quando il danese alza bandiera bianca. Non riesce a intercettare il tiro di Abraham che gli passa sotto le gambe).

Tomori 6: prende un giallo al quarto d’ora che lo condiziona un po’. Abraham lo metto ko sul finire del primo tempo e non lo si vede più rientrare dopo l’intervallo (dal 46′ Thiaw 6,5: annulla completamente Abraham vincendo tutti i duelli aerei e non solo. Un tempo fatto bene a dimostrare ancora una volta la sua affidabilità).

T. Hernandez 5: passa più tempo a terra a lamentarsi che altro nonostante Orsato imperterrito non gli fischi niente a favore in ogni caso. Spinge poco e perde il duello diretto con Celik.

Krunic 6: sempre prezioso in fase di interdizione e nel ruolo di frangiflutti davanti alla difesa. Bravo a murare Spinazzola in seguito alla palla persa da Calabria a metà secondo tempo, però oggi commette tanti errori, anche banali, in fase di impostazione e pulizia palla.

Tonali 6: è uno dei pochi ad adattarsi alla partita maschia e fisica imposta dai giocatori romanisti, ma anche lui palesa qualche difficoltà in fase di impostazione.

B. Diaz 5: non riesce mai ad accendersi o a trovare uno spunto dei suoi che possa creare la superiorità numerica. Pioli lo toglie dalla contesa dopo una decina di minuti della ripresa (dal 56′ Saelemaekers 6,5: entra in campo con la solita voglia ed energia. Le occasioni migliori capitano sui suoi piedi: la prima la spara alta, mentre la seconda sotto le gambe di Rui Patricio e regala un pareggio prezioso ai suoi).

Bennacer 5,5: riproposto trequartista si dà un gran da fare come sempre, ma fa fatica a trovare la posizione giusta e a creare qualcosa di interessante per i suoi (dal 73′ De Ketelaere 5: non entrerebbe neanche male in partita come atteggiamento, poi però il gol di Abraham nasce da una sua palla persa sulla trequarti. Sembra proprio che non gliene giri bene mezza quest’anno).

R. Leao 6,5: nel primo tempo viene costretto ad abbassarsi per ricevere palla, ma non è la cosa migliore per lui. Nel secondo tempo qualche spazio si apre e lui prova ad approfittarne nonostante Orsato conceda a Celik di usare le maniere forti per fermarlo. E’ lui a pennellare la palla sui piedi di Saelemaekers per il gol del pari.

Giroud 5,5: preso nella morsa dei tre difensori giallorossi, con tutti gli avversari nella propria metà campo offensiva, i palloni che vede recapitarsi sono davvero pochi. Quei pochi che arrivano, però, non li gioca in maniera pulita come suo solito (dall’88’ Origi: S.V.).

All. Pioli 5,5: a sto giro non trova l’idea giusta per scardinare il muro eretto dai giallorossi che, come prevedibile, badano solo a difendere per poi ripartire in contropiede. Per poco poi non arriva addirittura una sconfitta beffarda che sarebbe stata pesante in ottica qualificazione Champions.